Δύο γυναίκες νεκρές και 22 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Ανάμεσα στους τραυματίες τρία παιδιά και μία γυναίκα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου – Νέα επίθεση παρά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ