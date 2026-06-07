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Δύο γυναίκες νεκρές και 22 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο
Δύο γυναίκες νεκρές και 22 τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο
Ανάμεσα στους τραυματίες τρία παιδιά και μία γυναίκα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου – Νέα επίθεση παρά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν από αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας, η επιδρομή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Σαξάκια, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια της Σαΐντα, στον νότιο Λίβανο.
Το υπουργείο ανέφερε ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, ενώ τραυματίστηκαν 22 ακόμη άνθρωποι.
Οι λιβανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.
Η επίθεση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ωστόσο τα περιστατικά βίας και οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεχίζονται.
Οι εξελίξεις διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κατάστασης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας, η επιδρομή πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Σαξάκια, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια της Σαΐντα, στον νότιο Λίβανο.
Το υπουργείο ανέφερε ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν δύο γυναίκες, ενώ τραυματίστηκαν 22 ακόμη άνθρωποι.
Οι λιβανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.
Η επίθεση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ωστόσο τα περιστατικά βίας και οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεχίζονται.
Οι εξελίξεις διατηρούν την ένταση σε υψηλά επίπεδα κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, παρά τις διεθνείς προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κατάστασης.
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