Τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε 35 σκάφη στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού, δείτε βίντεο

Αλυσιδωτές εκρήξεις συγκλόνισαν το μεγαλύτερο αλιευτικό κέντρο της χώρας – Τραυματίες με εγκαύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο





Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι της Μάντα, στην επαρχία Μανάμπι, έναν από τους σημαντικότερους αλιευτικούς κόμβους της Λατινικής Αμερικής, που είναι γνωστός και ως η «Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Τόνου».







Αρχικά έγινε λόγος για περισσότερα από 20 κατεστραμμένα σκάφη, ωστόσο νεότερος απολογισμός των αρχών ανέβασε τον αριθμό στα 35.





Τραυματίες με εγκαύματα στο νοσοκομείο Οι αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά επηρέασε τόσο μεγάλα αλιευτικά πλοία όσο και μικρότερες βάρκες που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές αλιευτικές δραστηριότητες.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Τραυματίες με εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ροντρίγκεζ Ζαμπράνο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.



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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού , όταν τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε αλιευτικά σκάφη , προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις και καταστρέφοντας δεκάδες πλοιάρια και βάρκες. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 35 σκάφη έχουν καταστραφεί, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι της Μάντα, στην επαρχία Μανάμπι, έναν από τους σημαντικότερους αλιευτικούς κόμβους της Λατινικής Αμερικής, που είναι γνωστός και ως η «Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Τόνου».Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν βάρκες να τυλίγονται στις φλόγες και να εκρήγνυνται η μία μετά την άλλη, ενώ πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού καλύπτουν τον ουρανό πάνω από το λιμάνι.Αρχικά έγινε λόγος για περισσότερα από 20 κατεστραμμένα σκάφη, ωστόσο νεότερος απολογισμός των αρχών ανέβασε τον αριθμό στα 35.Οι αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά επηρέασε τόσο μεγάλα αλιευτικά πλοία όσο και μικρότερες βάρκες που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές αλιευτικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Τραυματίες με εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ροντρίγκεζ Ζαμπράνο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.Η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού εκτράπηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων και των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Η φωτιά εξαπλώθηκε από σκάφος σε σκάφος Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα σκάφος και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στα γειτονικά πλοία, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις.



Ψαράδες και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον οκτώ ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της φωτιάς.



Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σχεδόν έναν ολόκληρο στόλο αλιευτικών σκαφών να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.







Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο λιμάνι, ενώ οι αρχές εργάζονται για την πλήρη καταγραφή των ζημιών.



Η Εθνική Αστυνομία του Ισημερινού έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.



Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι το οικονομικό κόστος της καταστροφής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η Μάντα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά και εμπορικά λιμάνια της χώρας.