Από περιοχή που δίνει μέχρι 5,5 Ρίχτερ ο σεισμός που ταρακούνησε την Αττική: Τι λένε οι σεισμολόγοι Παπαζάχος, Γκανάς και Λέκκας
Από περιοχή που δίνει μέχρι 5,5 Ρίχτερ ο σεισμός που ταρακούνησε την Αττική: Τι λένε οι σεισμολόγοι Παπαζάχος, Γκανάς και Λέκκας
Από γνωστό ρήγμα της Εύβοιας οι τρεις δονήσεις που έγιναν αισθητές στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας - Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, που δίνει συνήθως 5-5,5 Ρίχτερ
Τις πρώτες τους εκτιμήσεις για τις τρεις ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη βόρεια Εύβοια και έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε περιοχές της Αττικής έδωσαν οι σεισμολόγοι Κώστας Παπαζάχος, Αθανάσιος Γκανάς και Ευθύμιος Λέκκας.
Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο της περιοχής.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.
«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν έχουν αναφερθεί μόνο βλάβες σε παλιές οικίες και ορισμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».
Λίγο αργότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για μια περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, η οποία δίνει μέτριους σεισμούς αλλά εμφανίζει παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Η εκτίμηση του είναι ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη αλλά ενδεχομένως να υπάρχει παρατεταμένη δραστηριότητα, άγνωστο για ποιο διάστημα.
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι νωρίς να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μιλάμε για μια περιοχή κοντά στο Προκόπι αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με τους σεισμούς του Μαΐου του 2025. Φαίνεται ότι είναι από μια περιοχή παράλληλη προς τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου. Είναι νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή της Λίμνης, όχι στην πλευρά του Αιγαίου».
Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 12:58 και είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο της περιοχής.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.
«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν έχουν αναφερθεί μόνο βλάβες σε παλιές οικίες και ορισμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».
Λίγο αργότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για μια περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, η οποία δίνει μέτριους σεισμούς αλλά εμφανίζει παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Η εκτίμηση του είναι ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη αλλά ενδεχομένως να υπάρχει παρατεταμένη δραστηριότητα, άγνωστο για ποιο διάστημα.
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι νωρίς να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μιλάμε για μια περιοχή κοντά στο Προκόπι αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με τους σεισμούς του Μαΐου του 2025. Φαίνεται ότι είναι από μια περιοχή παράλληλη προς τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου. Είναι νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή της Λίμνης, όχι στην πλευρά του Αιγαίου».
«Τα μεγέθη μέχρι στιγμής είναι συνηθισμένα, πρέπει να δούμε με ψυχραιμία πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο» κατέληξε ο κ. Καραστάθης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα