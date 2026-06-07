Από περιοχή που δίνει μέχρι 5,5 Ρίχτερ ο σεισμός που ταρακούνησε την Αττική: Τι λένε οι σεισμολόγοι Παπαζάχος, Γκανάς και Λέκκας

Από γνωστό ρήγμα της Εύβοιας οι τρεις δονήσεις που έγιναν αισθητές στην Αττική και άλλες περιοχές της χώρας - Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, που δίνει συνήθως 5-5,5 Ρίχτερ