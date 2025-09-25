ΗΠΑ: Το υπουργείο Πολέμου κάλεσε εκατοντάδες ανώτατους αξιωματικούς να συγκεντρωθούν εσπευσμένα σε βάση στη Βιρτζίνια
Η εξαιρετικά ασυνήθιστη εντολή του Πιτ Χέγκσεθ, που έχει περικόψει κατά περίπου 20% τους ανώτατους αξιωματικούς, εστάλη σε σχεδόν όλους τους ανώτατους διοικητές παγκοσμίως
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ έχει διατάξει εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να συγκεντρωθούν εσπευσμένα - και χωρίς να δοθεί επίσημη αιτιολογία - σε βάση του Σώματος Πεζοναυτών στη Βιρτζίνια την επόμενη εβδομάδα, προκαλώντας σύγχυση και ανησυχία μετά τις αλλεπάλληλες απομακρύνσεις ανώτερων αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ φέτος.
Η εξαιρετικά ασυνήθιστη εντολή εστάλη σε σχεδόν όλους τους ανώτατους διοικητές παγκοσμίως, σύμφωνα με περισσότερους από 12 γνώστες του θέματος. Σύμφωνα με την Washington Post η διαταγή εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω απειλής κυβερνητικού λουκέτου, και λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση σχεδίου της ομάδας Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο για ευρεία αναδιάρθρωση των ανώτερων στρατιωτικών διοικήσεων.
Σε σχετική ανακοίνωση σήμερα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα απευθυνθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς του ηγέτες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Περίπου 800 στρατηγοί και ναύαρχοι υπηρετούν στις ΗΠΑ και εξωχώρια. Η εντολή, όπως είπαν οι ίδιες πηγές, αφορά όλους τους αξιωματικούς με βαθμό ταξίαρχου και άνω ή τον αντίστοιχο του Ναυτικού που κατέχουν θέσεις διοίκησης, μαζί με τους ανώτερους υπαξιωματικούς τους. Συνήθως, οι αξιωματικοί αυτοί έχουν υπό τις εντολές τους εκατοντάδες ή και χιλιάδες στρατιώτες.
Ανώτατοι διοικητές από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και στρατιωτικοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να παραστούν, ανέφεραν οι πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η εντολή δεν ισχύει για ανώτατους αξιωματικούς σε επιτελικές θέσεις.
Η συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας – το οποίο εσχάτως έχει μετονομαστεί σε υπουργείο πολέμου – έχει δημιουργήσει ήδη σημαντικά ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα δεν έχει προηγούμενο μία τέτοια κίνηση που αφορά έναν τόσο μεγάλο αριθμό εν ενεργεία ανώτατων αξιωματικών. Σημαντικά κενά αφήνει και η επιλογή του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου να μην στείλει την παραμικρή ενημέρωση αναφορικά με την ατζέντα και την διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης.
Η εντολή έρχεται, καθώς ο Χέγκσεθ έχει ήδη προχωρήσει μονομερώς σε τεράστιες αλλαγές στο Πεντάγωνο, όπως τη μείωση των ανώτατων αξιωματικών κατά 20%, την απόλυση αξιωματικών χωρίς αιτιολόγηση και τη δημοφιλή αλλά αμφιλεγόμενη εντολή μετονομασίας του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου.
Η κυβέρνηση προετοιμάζει επίσης μια νέα εθνική στρατηγική άμυνας, που αναμένεται να δώσει προτεραιότητα στην προστασία της αμερικανικής ενδοχώρας, μετά από χρόνια εστίασης στην Κίνα ως κορυφαία απειλή. Ορισμένοι που γνωρίζουν για την εντολή ταξιδιού θεωρούν ότι αυτό θα τεθεί στη συνάντηση.
Η οδηγία του Μαΐου για περικοπή περίπου 100 στρατηγών και ναυάρχων έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία. Ο Χέγκσεθ είχε ζητήσει τότε «τουλάχιστον» 20% μείωση στους τετράστερους εν ενεργεία αξιωματικούς, καθώς και αντίστοιχη περικοπή στο Σώμα της Εθνικής Φρουράς. Προβλέπεται επίσης νέα μείωση, τουλάχιστον 10%, στον συνολικό αριθμό στρατηγών και ναυάρχων.
Τον περασμένο μήνα, ο Χέγκσεθ απέλυσε τον αντιστράτηγο Τζέφρι Κρους, διευθυντή της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών· την αντιναύαρχο Νάνσι Λακόρ, επικεφαλής της Εφεδρείας του Ναυτικού· και τον υποναύαρχο Μίλτον Σαντς, αξιωματικό των SEAL που διοικούσε τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν δόθηκε επίσημη αιτιολογία.
Οι αποπομπές αυτές εντάσσονται σε ευρύτερη «εκκαθάριση» ανώτατων στελεχών της εθνικής ασφάλειας. Από την αρχή της θητείας της, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης απομακρύνει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατηγό Τσαρλς Κ. Μπράουν τζούνιορ· την αρχηγό επιχειρήσεων του Ναυτικού, ναύαρχο Λίζα Φραντσέτι· τη διοικητή της Ακτοφυλακής, ναύαρχο Λίντα Φέιγκαν· και τον υπαρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγό Τζέιμς Σλάιφ, μεταξύ άλλων. Στη λίστα περιλαμβάνονται δυσανάλογα πολλές γυναίκες.
