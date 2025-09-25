ΗΠΑ: Το υπουργείο Πολέμου κάλεσε εκατοντάδες ανώτατους αξιωματικούς να συγκεντρωθούν εσπευσμένα σε βάση στη Βιρτζίνια

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη εντολή του Πιτ Χέγκσεθ, που έχει περικόψει κατά περίπου 20% τους ανώτατους αξιωματικούς, εστάλη σε σχεδόν όλους τους ανώτατους διοικητές παγκοσμίως