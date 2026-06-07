Εκτελεστής σε μοτοσικλέτα δολοφόνησε δημοσιογράφο που ερευνούσε διαφθορά στην Κολομβία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Δημοσιογράφος Κολομβία

Εκτελεστής σε μοτοσικλέτα δολοφόνησε δημοσιογράφο που ερευνούσε διαφθορά στην Κολομβία, δείτε βίντεο

Ο Κριστιάν Ερέρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FLIP, βρισκόταν υπό κρατική προστασία, η οποία δεν απέτρεψε τη δολοφονική επίθεση

Εκτελεστής σε μοτοσικλέτα δολοφόνησε δημοσιογράφο που ερευνούσε διαφθορά στην Κολομβία, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο συνήγορος του λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, ανακοίνωσε ότι δημοσιογράφος δολοφονήθηκε χθες Σάββατο στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Οι δημοσιογράφοι που έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1977 είναι τουλάχιστον 170, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).




Ο Κριστιάν Ερέρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FLIP, δολοφονήθηκε στην παραμεθόρια πόλη Κούκουτα (βορειοανατολικά).

Τον πυροβόλησε εκτελεστής κινούμενος με μοτοσικλέτα.

Ο δημοσιογράφος υπέκυψε στο νοσοκομείο, σημείωσαν ΜΜΕ.

Κλείσιμο


«Η βία πλήττει ξανά τη δημοσιογραφία στην Κολομβία», τόνισε ο συνήγορος του λαού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.



Τόνισε ότι ο Κριστιάν Ερέρα καταπιανόταν με θέματα που συνδέονταν με «την ατιμωρησία, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την κατάσταση στην Κατατούμπο», νομαρχία που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και αποτελεί θέατρο αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ παρατάξεων ανταρτών.

Ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί απειλές και είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση να του παρέχεται προστασία, αλλά αυτό δεν άρκεσε «για να εμποδιστεί η δολοφονία του», τόνισε ο συνήγορος του λαού.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης