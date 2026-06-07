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Εκτελεστής σε μοτοσικλέτα δολοφόνησε δημοσιογράφο που ερευνούσε διαφθορά στην Κολομβία, δείτε βίντεο
Ο Κριστιάν Ερέρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FLIP, βρισκόταν υπό κρατική προστασία, η οποία δεν απέτρεψε τη δολοφονική επίθεση
Οι δημοσιογράφοι που έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής από το 1977 είναι τουλάχιστον 170, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).
#Judicial | ⭕⭕ Asesinan al periodista Cristian Herrera, en Cúcuta.— Diario La Opinión (@laopinion_col) June 6, 2026
⭕Lea aquí:https://t.co/iB8yPc7vf9#Cúcuta #Judicial #LaOpinión pic.twitter.com/O7JaXbodXP
Ο Κριστιάν Ερέρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του FLIP, δολοφονήθηκε στην παραμεθόρια πόλη Κούκουτα (βορειοανατολικά).
Τον πυροβόλησε εκτελεστής κινούμενος με μοτοσικλέτα.
Ο δημοσιογράφος υπέκυψε στο νοσοκομείο, σημείωσαν ΜΜΕ.
Asesinan al periodista Cristian Herrera en Cúcuta— #MiTvCanal20 📺 (@MiTVCanal20) June 6, 2026
El periodista, reconocido por su amplia trayectoria en el diario La Opinión y su trabajo en medios digitales, fue atacado a tiros cuando salía de la vivienda de su suegra, cerca de la UFPS, en Cúcuta.
El hecho ocurrió frente a pic.twitter.com/yS2RJLsFmD
«Η βία πλήττει ξανά τη δημοσιογραφία στην Κολομβία», τόνισε ο συνήγορος του λαού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.
#Pronunciamiento Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa @FLIP_org, organización de la cual era corresponsal en Norte… pic.twitter.com/bmgOylpUbJ— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 6, 2026
Ο δημοσιογράφος είχε δεχτεί απειλές και είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση να του παρέχεται προστασία, αλλά αυτό δεν άρκεσε «για να εμποδιστεί η δολοφονία του», τόνισε ο συνήγορος του λαού.
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