Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Οχάιο, αναζητούνται οι δύο δράστες, δείτε βίντεο

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται έφηβοι και ενήλικες, ενώ δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση





Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην ιστορική συνοικία Old West End του Τολίντο.







Βίντεο που έχουν περιέλθει στην κατοχή αμερικανικών μέσων ενημέρωσης καταγράφουν διαδοχικούς πυροβολισμούς, με δεκάδες επισκέπτες να ουρλιάζουν και να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο ανάμεσα σε καντίνες και πάγκους της διοργάνωσης.







«Κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Θύματα ηλικίας από 14 έως 61 ετών Ο δήμαρχος του Τολίντο, Γουέιντ Καπζουκιέβιτς, δήλωσε ότι όλα τα θύματα αναμένεται να επιβιώσουν, παρά το γεγονός ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



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Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να μιλήσουν με τα παιδιά τους και να ενημερώσουν τις αρχές για οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με το περιστατικό.



Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν , εκ των οποίων δύο σοβαρά, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Old West End στο Τολίντο του Οχάιο . Οι αρχές εκτιμούν ότι δύο ένοπλοι αντάλλασσαν πυρά μέσα στο πλήθος των επισκεπτών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην ιστορική συνοικία Old West End του Τολίντο.Βίντεο που έχουν περιέλθει στην κατοχή αμερικανικών μέσων ενημέρωσης καταγράφουν διαδοχικούς πυροβολισμούς, με δεκάδες επισκέπτες να ουρλιάζουν και να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο ανάμεσα σε καντίνες και πάγκους της διοργάνωσης.Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τολίντο, Τζο Χέφερναν, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως υπήρχαν δύο δράστες, οι οποίοι «πιθανότατα πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον».«Κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται υπό κράτηση», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Ο δήμαρχος του Τολίντο, Γουέιντ Καπζουκιέβιτς, δήλωσε ότι όλα τα θύματα αναμένεται να επιβιώσουν, παρά το γεγονός ότι δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Ο υποδιοικητής της αστυνομίας Νταν Γκέρκεν ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν άτομα ηλικίας από 14 έως 61 ετών.Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να μιλήσουν με τα παιδιά τους και να ενημερώσουν τις αρχές για οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με το περιστατικό.

«Υπάρχουν παιδιά εκεί έξω που πιθανότατα γνωρίζουν περισσότερα από όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό των δραστών Παρά τη μεγάλη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.



Οι δρόμοι της ιστορικής συνοικίας παραμένουν αποκλεισμένοι, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.







Οι αρχές ζήτησαν από όσους βρέθηκαν στο φεστιβάλ να ελέγξουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.



«Παρακαλώ όλους τους κατοίκους του Τολίντο να ψάξουν στα βίντεο που έχουν στα κινητά τους και να βοηθήσουν την αστυνομία να εντοπίσει τους υπεύθυνους», δήλωσε ο διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης, Τζορτζ Κραλ.



«Όλοι έπεσαν στο έδαφος» Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.



Ο Κέβιν Μπέρι δήλωσε στο Associated Press ότι βρισκόταν με φίλους σε χώρο πρασίνου της συνοικίας παρακολουθώντας συναυλία όταν άκουσε τους πρώτους πυροβολισμούς.



«Όλοι έπεσαν στο έδαφος», ανέφερε.



Όταν σήκωσε το κεφάλι του, είδε ένα όπλο να πετιέται στο έδαφος σε μικρή απόσταση, ενώ αστυνομικοί που βρίσκονταν ήδη στο φεστιβάλ έσπευσαν προς το σημείο.



Ο ίδιος, που διαθέτει ιατρική εκπαίδευση και έχει υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είδε τουλάχιστον πέντε άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς.



Άλλοι επισκέπτες περιέγραψαν την κατάσταση ως «πανδαιμόνιο», ενώ ανέφεραν ότι άκουσαν τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς.







Ένα ακόμη μαζικό περιστατικό ένοπλης βίας στις ΗΠΑ Σύμφωνα με το Gun Violence Archive, το περιστατικό συγκαταλέγεται στα τουλάχιστον 170 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους.



Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, σχολιάζοντας το συμβάν ανέφερε:



«Τα καλοκαιρινά φεστιβάλ πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι για τις οικογένειες, χωρίς φόβο βίας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτό το παράλογο έγκλημα».







Το Old West End Festival αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες διοργανώσεις του Τολίντο, με παρέλαση, ζωντανή μουσική και υπαίθριες αγορές στην ιστορική συνοικία που φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βικτωριανών κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.