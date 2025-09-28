Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Αποσύρεται από την κούρσα για το δήμο Νέας Υόρκης ο νυν δήμαρχος - Φαβορί ο «Σοσιαλιστής» Μαμντάνι
Αποσύρεται από την κούρσα για το δήμο Νέας Υόρκης ο νυν δήμαρχος - Φαβορί ο «Σοσιαλιστής» Μαμντάνι
Μετά την απόσυρση του δημάρχου Έρικ Άνταμς (φωτογραφία), η μάχη δίνεται πλέον μεταξύ του προοδευτικού υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή του, με την μάχη για τον δήμο της αμερικανικής μεγαλούπολης να δίνεται πλέον μεταξύ του προοδευτικού υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.
Ο Άνταμς υπολειπόταν σε δημοσκοπήσεις από τον Μαμντάνι και τον Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, με τον Μαμντάνι να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα σε δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.
«Παρά όλα όσα έχουμε πετύχει, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκστρατεία επανεκλογής μου», δήλωσε ο Άνταμς σε ανάρτηση στο X.
Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», εμφανίζεται ως φαβορί για να νικήσει.
Eric Adams drops out of NYC mayoral race amid increasing pressure: ‘I know I cannot continue my campaign’ https://t.co/lvj5KlV2RL pic.twitter.com/YHEdzNClcp— New York Post (@nypost) September 28, 2025
