Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καουμπόισσες από τα Τρίκαλα με τη Ferrari και τις Porsche - Το πόρισμα της Αρχής για Το Ξέπλυμα Χρήματος

Τα πολυτελή οχήματα

H ανάρτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στο Instagram που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις και παράλληλα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι λόγοι της δέσμευσης

Εικονικά τιμολόγια

Λεπτομερές πόρισμα

Η Χρήστος Μαγειρίας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με κεφάλαιο 390.000 ευρώ και αντικείμενο τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εμφανίζεται στο πόρισμα ως ο τελικός αποδέκτης ενός σημαντικού κομματιού του εγκληματικού προϊόντος. Ενας εταιρικός λογαριασμός που ιδρύθηκε για να στεγάσει όχι αγροτική δραστηριότητα, αλλά έναν στόλο αυτοκινήτων.Το πόρισμα δεν περιορίζεται σε γενικότητες. Καταγράφει με ακρίβεια ακόμα και τα μοντέλα των αυτοκινήτων που δεσμεύτηκαν: από την κόκκινη Ferrari 360 Spider, που έγινε σύμβολο της υπόθεσης, την Porsche 911 Turbo μέχρι τη Mercedes-AMG C43. Γύρω τους, μια ολόκληρη αλυσίδα από οχήματα: Opel Corsa, Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Nissan Micra και Juke, Peugeot 2008 και Partner, Suzuki Vitara, Hyundai Inster, ακόμα και ηλεκτρικά σκούτερ Znen και Tinbot. Τριάντα οχήματα συνολικά, καταγεγραμμένα ένα προς ένα, τα οποία ανήκουν στο νομικό πρόσωπο Χρήστος Μαγειρίας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Μια ποικιλία που δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την αγροτική δραστηριότητα, αλλά μαρτυρά διαφορετικές προτεραιότητες - ενδεχομένως και επιχειρηματικές κινήσεις που καμία σχέση δεν είχαν με τα χωράφια της Θεσσαλίας.Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα ακίνητα. Το πόρισμα παραθέτει με συμβόλαια και ΚΑΕΚ συνολικά έντεκα περιουσιακά στοιχεία: διαμέρισμα στα Τρίκαλα, επαγγελματική στέγη στην Καλαμπάκα 240 τ.μ., αγροτεμάχιο άνω των δώδεκα στρεμμάτων με γεωργικό κτίσμα, οικόπεδο στην Ηγουμενίτσα, κατοικίες και γη στο Μέτσοβο και στη Μηλέα, οικόπεδο 601 τ.μ. στην πόλη των Τρικάλων, ακόμα και ένα διαμέρισμα με ποσοστό συνιδιοκτησίας.Ολα καταγεγραμμένα με ημερομηνίες, συμβολαιογράφους και λεπτομέρειες που δείχνουν -σύμφωνα με το πόρισμα- ότι η απόκτηση της ακίνητης περιουσίας ενδεχομένως δεν ήταν τυχαία, αλλά πιθανόν ενταγμένη σε ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης των επιδοτήσεων. Γι’ αυτό και δεσμεύονται.Σύμφωνα με την Αρχή, η Σεμερτζίδου λειτουργούσε ουσιαστικά ως «αφανής εταίρος». Μέσα από τους λογαριασμούς της μητέρας της, όπου κατέληγαν οι επιδοτήσεις, διοχετεύονταν ποσά που στη συνέχεια μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς με συνδικαιούχους τον Μαγειρία και σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας. Από εκεί, τα χρήματα προωθούνταν σε νέα επίπεδα και τελικά συγκεντρώνονταν στην εταιρεία. Το σύστημα αυτό περιγράφεται ως ένα πλέγμα συνδεδεμένων λογαριασμών, με στόχο να συγκαλύπτει την προέλευση των ποσών και να επιτρέπει την ενοποίηση των ενισχύσεων σε συγκεκριμένα χέρια.Το οικονομικό ισοζύγιο που συντάσσει η Αρχή είναι αποκαλυπτικό: ο Μαγειρίας φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 918.599 ευρώ, η Σεμερτζίδου 133.500 ευρώ, ενώ συγγενικά τους πρόσωπα επιπλέον ποσά που συμπληρώνουν το σύνολο των 1,28 εκατ. Η εταιρεία καταγράφεται με εγκληματικό προϊόν ύψους 390.000 ευρώ. Είναι ποσά που η Αρχή τα χαρακτηρίζει προϊόν απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τα εντάσσει στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Το πόρισμα αναφέρει μάλιστα ότι η δραστηριότητα αυτή δεν έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, στοιχείο που θεμελίωσε το κατεπείγον της δέσμευσης. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής διέταξε την κατάσχεση κάθε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στους εμπλεκόμενους, με εξαίρεση μόνο τα ποσά από μισθούς ή συντάξεις και τα απολύτως αναγκαία έξοδα διαβίωσης. Η απαγόρευση εκποίησης καλύπτει όλα τα οχήματα και όλα τα ακίνητα, ενώ σε περίπτωση πώλησης μετοχών το προϊόν θα πρέπει να κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.Πίσω από τους αριθμούς και τις λεπτομέρειες, η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή ενός ζευγαριού που ξεκίνησε με το προφίλ της αγροτικής οικογένειας, με κτηνοτροφική βάση και καλλιέργειες, αλλά βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με διαστάσεις ξεπλύματος.Οι επιδοτήσεις που προορίζονταν για την ανάπτυξη της υπαίθρου εμφανίζονται να μετατρέπονται σε σύμβολα πολυτέλειας και περιουσίας. Το πόρισμα της Αρχής το αποτυπώνει με τρόπο αφοπλιστικό: από τα βοσκοτόπια της Θεσσαλίας μέχρι τα συμβολαιογραφεία και το γκαράζ με τη Ferrari, οι διαδρομές του χρήματος χαρτογραφούνται με ακρίβεια, δίνοντας στους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης ένα πλήρες υλικό για να στοιχειοθετήσουν κατηγορίες.Η Αρχή δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Το πόρισμα αφιερώνει μεγάλο μέρος του στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα χρήματα κινούνταν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Γίνεται λόγος για επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών χωρίς εμφανή αιτιολογία, για ποσά που εισέρχονταν και έβγαιναν από λογαριασμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποδηλώνοντας προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης. Η συστηματική χρήση συνδικαιούχων λογαριασμών, όπου τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν άλλοτε ως δικαιούχοι και άλλοτε ως απλοί συνδιαχειριστές, δημιούργησε, κατά τους ελεγκτές, μια εικόνα «κυκλικής ροής». Επιδοτήσεις που πιστώνονταν σε συγγενικά πρόσωπα μεταφέρονταν στον Μαγειρία, ξαναμοιράζονταν στη Σεμερτζίδου και κατέληγαν σε εταιρικούς λογαριασμούς. Στην πράξη, οι ενισχύσεις που φαινομενικά ανήκαν σε διαφορετικούς δικαιούχους συγκεντρώνονταν και ελέγχονταν από τους ίδιους ανθρώπους.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στα εικονικά τιμολόγια. Στο πόρισμα καταγράφεται ότι σε λογαριασμούς της οικογένειας εντοπίστηκαν καταθέσεις με αιτιολογία «διευθέτηση - έσοδο εικονικών τιμολογίων». Τα παραστατικά αυτά χρησιμοποιούνταν για να δοθεί η εικόνα μιας κανονικής αγροτικής δραστηριότητας, όπου οι δικαιούχοι είχαν εισόδημα και συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Αρχή, επρόκειτο για ένα τεχνητό σκηνικό που στήθηκε ώστε να δικαιολογούνται οι κινήσεις χρημάτων και να αποκρύπτεται το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις είχαν ήδη πάρει άλλον δρόμο. Είναι ένα στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία για «νομιμοποίηση εσόδων κατ’ επάγγελμα», καθώς δείχνει όχι μια τυχαία παράλειψη, αλλά μια συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης. Η ίδια η διάταξη δέσμευσης, άλλωστε, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Δεν αφορά μόνο σπίτια και αυτοκίνητα, αλλά κάθε μορφή περιουσίας: καταθέσεις, μετοχές, επενδυτικά προϊόντα, ακόμη και θυρίδες.Αν κάτι ξεχωρίζει τελικά από το κείμενο του πορίσματος είναι η λεπτομέρεια με την οποία συντάχθηκε. Κάθε συμβόλαιο, κάθε μεταφορά, κάθε παραστατικό έχει θέση στο ντοκουμέντο. Από την εικόνα αυτή προκύπτει ότι η υπόθεση δεν είναι μια απλή ιστορία κακής χρήσης κοινοτικών πόρων, αλλά ένα σχήμα μεθοδικά στημένο, που στόχευε στη συγκέντρωση και αξιοποίηση των ενισχύσεων για σκοπούς ξένους με την αγροτική παραγωγή. Είναι αυτή η πληρότητα στοιχείων που καθιστά το πόρισμα πολύτιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και που εξηγεί γιατί η δέσμευση επεκτάθηκε τόσο πλατιά. Το επόμενο κεφάλαιο θα γραφτεί στις αίθουσες των δικαστηρίων και στις ανακριτικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.Ωστόσο, για την κοινή γνώμη, το υλικό που περιέχει το πόρισμα είναι ήδη αρκετό για να δείξει την κλίμακα της υπόθεσης. Είναι σπάνιο σε τέτοια έγγραφα να βρίσκει κανείς καταλόγους με Ferrari, Porsche και Mercedes δίπλα σε αγροτεμάχια, βοσκοτόπια και επιδοτήσεις. Και αυτό το στοιχείο είναι που κάνει την υπόθεση να ξεχωρίζει: μια ιστορία όπου τα κοινοτικά κονδύλια που είχαν σκοπό να στηρίξουν την ελληνική ύπαιθρο, κατά την Αρχή, βρέθηκαν να τροφοδοτούν έναν τρόπο ζωής πολύ μακριά από τα χωράφια και τις καλλιέργειες.