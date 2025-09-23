Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Επιστήμονες ανακαλύπτουν νέο είδος δεινοσαύρου στην Αργεντινή με κόκαλο κροκόδειλου στο στόμα του
Το πλάσμα είχε πιθανώς μήκος 7 μέτρα και προέρχονταν από μια μυστηριώδη ομάδα δεινοσαύρων που ονομάζονταν μεγαραπτόρες
Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν δεινόσαυρο στην Αργεντινή με ισχυρά νύχια, που τρεφόταν με τα οστά ενός αρχαίου κροκόδειλου.
Το πλάσμα είχε πιθανώς μήκος 7 μέτρα και προέρχονταν από μια μυστηριώδη ομάδα δεινοσαύρων που ονομάζονταν μεγαραπτόρες, σύμφωνα με το AP. Αυτοί περιπλανιόνταν σε περιοχές που σήμερα είναι η Νότια Αμερική, η Αυστραλία και τμήματα της Ασίας, χωρίζοντας σε διαφορετικά είδη κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών.
Οι μεγαραπτόρες ήταν γνωστοί για τα μακρόστενα κρανία τους και τα «τεράστια και πολύ ισχυρά νύχια» τους, σύμφωνα με τον Lucio Ibiricu του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας της Παταγονίας, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας που έκανε την ανακάλυψη.
Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πώς αυτά τα πλάσματα κυνηγούσαν και πού βρίσκονται στην εξελικτική χρονολογική σειρά, επειδή τα απολιθώματα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι ατελή.
Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ανακάλυψαν μέρος ενός κρανίου, καθώς και οστά χεριών, ποδιών και ουράς στο βραχώδες σχηματισμό Κολουέ Ουαπί στην Παταγονία. Παρατήρησαν μοναδικά χαρακτηριστικά στα οστά που τους έκαναν να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα νέο είδος.
Αυτό το τελευταίο μέλος της οικογένειας των μεγαραπτόρων, που ονομάστηκε Joaquinraptor Casali, «καλύπτει ένα σημαντικό κενό, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σκελετικά ευρήματα μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Federico Agnolin από το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Bernardino Rivadavia. Ο Agnolin δεν συμμετείχε στην έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Nature.
Ο δεινόσαυρος πιθανότατα έζησε πριν από 66 έως 70 εκατομμύρια χρόνια -κοντά στην εποχή που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι- και ήταν τουλάχιστον 19 ετών όταν πέθανε, αν και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι το σκότωσε.
Το οστό του μπροστινού ποδιού που πιέζει τα σαγόνια του ζώου που ανήκει σε έναν αρχαίο συγγενή των κροκοδείλων θα μπορούσε να δώσει κάποιες ενδείξεις για τη διατροφή του και για το αν ήταν ο κορυφαίος θηρευτής στις προϊστορικές πλημμυρικές πεδιάδες.
Ο Ibiricu ονόμασε τον νέο δεινόσαυρο προς τιμήν του γιου του Joaquin. Αν και ο Joaquin ήταν πολύ μικρός και δεν είχε ακόμη αναπτύξει το ενδιαφέρον του για τους δεινόσαυρους, ο Ibiricu πιστεύει ότι θα του άρεσε να πάρει το όνομά του από έναν δεινόσαυρο. «Όλα τα παιδιά αγαπούν τους δεινόσαυρους, οπότε πιθανότατα θα ήταν και αυτός οπαδός τους», είπε.
Φωτογραφία: Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History
