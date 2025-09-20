Πώς κλιμακώθηκε η υπόθεση του Τζίμι Κίμελ - Από την πρώτη χλιαρή ανάρτηση στο X μέχρι το αιφνίδιο τέλος της εκπομπής του

Κλείσιμο

Η «ακτινογραφία» των νέων πρακτικών κλιμάκωσης

Είναι μάλλον απλοϊκό – και στις μέρες μας αυτό είναι ισοδύναμο με το επικίνδυνο – να επιχειρήσει κάποιος να «διαβάσει» το τι έχει συμβεί στον κόσμο μέσα από την προσωπική του οπτική ή κάνοντας έστω χρήση κοινής λογικής.Το ζήτημα με την επ’ αόριστον παύση της εκπομπής τουόμως, είναι με βάση τα στατιστικά το θέμα που έχει ξεπεράσει τα «στενά» αμερικανικά όρια και έχει μετατραπεί από «» τοπικού επιπέδου σε παγκόσμια «».Η οργή των Συντηρητικών – κυρίως - για τον παρουσιαστή late night εκπομπής,έφτασε στο αποκορύφωμά της την Τετάρτη, όταν ο, πρόεδρος τηςεμφανίστηκε σε ένα podcast και υπαινίχθηκε ότι ο ρυθμιστικός φορέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία και τη δικαιοδοσία του εναντίον του δικτύου που μεταδίδει την εκπομπή.Ωστόσο, η οργή είχε αρχίσει να κλιμακώνεται στο διαδίκτυο περισσότερες από 24 ώρες νωρίτερα - αρχικά ως ψίθυρος και στη συνέχεια ως κραυγή - καθώς χρήστες κοινωνικών δικτύων, influencers και δεξιά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μοιράζονται τον μονόλογο του Κίμελ, σύμφωνα με ανάλυση τωνσε χιλιάδες αναρτήσεις και αναφορές σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και podcasts.Η υπόθεση ξεκίνησε με μια χλιαρή αντίδραση στο X το πρωί της Τρίτης, όταν ένας χρήστης που έχει ως αντικείμενο εργασίας την παρακολούθηση late night εκπομπών για «φιλελεύθερη προκατάληψη» δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τον μονόλογο.Καθώς περνούσε η μέρα, συντηρητικοί σχολιαστές και παρουσιαστές ραδιοφώνου άρχισαν να το προσέχουν, ενώ μέχρι το βράδυ οι παρουσιαστές τουέδωσαν κι αυτοί προσοχή.Λίγες ώρες πριν την ηχογράφηση του podcast τουτην Τετάρτη, οιδιοκτήτης τουκαι χρήστης με τους περισσότερους ακολούθους, ανάρτησε ότι οήταν «» για τα αστεία του.Η επιταχυνόμενη αυτή θύελλα δείχνει πως η διαδικτυακή οργή δεν ξεσπά πάντα αυθόρμητα, αλλά συχνά κατευθύνεται από λίγες προβεβλημένες φωνές που ανακατευθύνουν την προσοχή του κοινού τους.Η οργή υποδαυλίζεται από επιδραστικές φιγούρες στα μέσα και την πολιτική, για τις οποίες η οργή αποτελεί στρατηγική επικοινωνίας.Οι ηγετικές φιγούρες δεν είναι οι μόνες υπεύθυνες όλο και περισσότερο ρόλο παίζουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες, καθώς οι αλγόριθμοι κατευθύνουν την οργή σαν κύμα προς συγκεκριμένους χρήστες αλλά και ομάδες.Για σχεδόν, οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα ήταν περιορισμένες, σύμφωνα με δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσηςκαι την εταιρεία media monitoringΤο πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες μετά την προβολή της εκπομπής, εμφανίστηκαν άρθρα σε συντηρητικά μέσα που επέκριναν τον μονόλογο.