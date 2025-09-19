«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ