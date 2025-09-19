Σάτιρα για τον Τραμπ στα talk show μετά την απομάκρυνση Κίμελ - «Καλησπέρα από τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας»

Πρώτη Τροπολογία

Ο Μέγερς, σχολιάζοντας την απειλή του Τραμπ ότι ίσως η δική τουείναι η επόμενη που θα ακυρωθεί, τόνισε πως αυτός και η ομάδα του «θα συνεχίσουν να κάνουν την εκπομπή τους όπως πάντα, με ενθουσιασμό και ακεραιότητα», χαρακτηρίζοντας «προνόμιο και τιμή» τη φιλία του με τονΣτοτου NBC, οείπε ότι ξύπνησε «με 100 μηνύματα από τον πατέρα μου που έλεγαν “Λυπάμαι που ακύρωσαν την εκπομπή σου”». Στη συνέχεια δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει, αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ. Είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και αγαπητός τύπος».Ο Φάλον πρόσθεσε πως, παρά τις ανησυχίες για λογοκρισία, θα συνεχίσει να καλύπτει την επικαιρότητα, παρουσιάζοντας μάλιστα την επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς κάθε επικριτικό σχόλιο αντικαθίστατο από μια φωνή που επαινούσε τον πρόεδρο ως «απίστευτα όμορφο» ή μετέτρεπε το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν σε Τζεφ Γκόλντμπλουμ.Τέλος, ο Στίβεν Κόλμπερτ στο Late Show του CBS επιτέθηκε στη Disney για το ότι υπέκυψε, όπως είπε, στις πιέσεις του Καρ, ενώ κατηγόρησε τον τελευταίο πως βρήκε προσβλητικά τα σχόλια του Κίμελ. «Ξέρεις ποιες είναι οι αξίες της κοινότητάς μου;» είπε. «Η ελευθερία του λόγου».Υπενθύμισε μάλιστα ότι σε tweet του 2020 ο ίδιος ο Καρ είχε υποστηρίξει ότι οι παρουσιαστές δεν πρέπει να λογοκρίνονται, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Μην πείτε στον Μπρένταν Καρ ότι ο Μπρένταν Καρ είπε αυτό, γιατί θα βάλει τον Μπρένταν Καρ να ακυρώσει τον Μπρένταν Καρ».Πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις, εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.Στο μεταξύ οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι ο Τραμπ επιτίθεται στο δικαίωμα των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου, το οποίο προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην υποχωρήσουν στον εκβιασμό της κυβέρνησης.«Έπειτα από χρόνια που παραπονιόταν για την κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας να αναλάβει δράση εναντίον των δημοσιογραφικών ομίλων, αν δεν φιμώσουν ή δεν απολύσουν τους δημοσιογράφους και τους σχολιαστές που δεν της αρέσουν», κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του ο Ομπάμα.Στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, αλλά και της τρέχουσας, ο Τραμπ έχει απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες εκπομπής τοπικών καναλιών, τις οποίες εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) μια κατ’ όνομα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή.Η ακύρωση της εκπομπής του Κίμελ ανακοινώθηκε αφού ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ – που διορίστηκε στη θέση από τον Τραμπ το 2017-- απείλησε να ερευνήσει τα σχόλια του παρουσιαστή για τον Κερκ.Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε: «Διάβασα κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι σε ποσοστό 97% εναντίον μου, ξαναλέω 97% αρνητικά, και παρ’ όλα αυτά κέρδισα και με ευκολία και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες» στις περσινές προεδρικές εκλογές.«Όταν έχεις ένα τηλεοπτικό δίκτυο και έχεις βραδινές εκπομπές και το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ, μόνο αυτό κάνουν, δεν επιτρέπεται να το κάνουν. Είναι βραχίονας του Δημοκρατικού κόμματος», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.Εξάλλου εκτίμησε ότι «ίσως» θα πρέπει να χάσουν την άδειά τους κάποια κανάλια τα οποία «παρουσιάζουν μόνο αρνητικές ειδήσεις για εμένα». Αλλά αυτό «εξαρτάται από τον Μπρένταν Καρ», πρόσθεσε.Σε ανάρτησή του στο Truth Social σχολίασε ότι η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι «καταπληκτικά νέα για την Αμερική», ενώ συνεχάρη το ABC που «επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε».Σύμφωνα με τον Τραμπ, «ο Κίμελ έχει μηδενικό ταλέντο και χειρότερη ακροαματικότητα ακόμη και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό»Και κατέληξε απειλώντας τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς: «Τώρα μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς αποτυχημένοι στο NBC των ψευδών ειδήσεων. Η ακροαματικότητά τους είναι επίσης φρικτή, κάντο NBC!!!», προτρέποντας το τηλεοπτικό δίκτυο να τους απολύσει.Ο Καρ όταν ρωτήθηκε χθες για τους δύο αυτούς παρουσιαστές σχολίασε στο CNBC: «Θα δούμε τι θα γίνει».«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας μαζικής αλλαγής στη δυναμική του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης που οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι δομές που προέκυψαν από την εκλογή του προέδρου Τραμπ», ενώ πρόσθεσε «δεν έχουμε δει ακόμη όλες τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής».