Σεναριογράφοι διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Δείτε βίντεο

Σεναριογράφοι του κινηματογράφου και τηλεοπτικοί κειμενογράφοι πραγματοποίησαν μια διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας του λόγου στη Νέα Υόρκη σήμερα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απομάκρυνση από τη Disney του παρουσιαστή  Τζίμι Κίμελ και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τιμωρήσει τηλεοπτικά πρόσωπα που κακολογούν εκείνον ή τον δολοφονηθέντα σύμμαχό του, τον δεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Το ABC, το τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney Co, διέκοψε την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» αυτήν την εβδομάδα, αφότου ο Κίμελ αναφέρθηκε στον Κερκ και χλεύασε τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μονολόγου του στην εκπομπή της Δευτέρας.



Σήμερα, στο Μανχάταν, δεκάδες κειμενογράφοι, μεταξύ αυτών ορισμένοι που απασχολούνται στο ABC, πραγματοποίησαν πορεία στο πεζοδρόμιο, έξω από τον ουρανοξύστη όπου στεγάζονται τα γραφεία της Disney προκειμένου να «προστατεύσουν την ελευθερία του λόγου» σε μια κινητοποίηση που οργάνωσε η συνδικαλιστική ένωσή τους Writers Guild of America.

Σε μια πορεία που οργάνωσε χθες η WGA στο Λος Άντζελες, περίπου 150 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το στούντιο του Χόλιγουντ όπου γυρίζεται η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως: «Αντισταθείτε στον φασισμό», «Μην υποτάσσεστε στον Τραμπ».



Ο Τραμπ, πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και ο ίδιος, αναφέρθηκε αρκετές φορές στο θέμα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τον Τζίμι Κίμελ ατάλαντο και καταγγέλλοντάς τον καθώς είπε «ένα φρικτό πράγμα σχετικά με έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσάρλι Κερκ».

Ο Τζίμι Κίμελ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει δημοσίως την απομάκρυνσή του και το μέλλον του σόου του παραμένει άγνωστο.



Ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε επίσης σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στις ΗΠΑ, ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα «είναι 97% εναντίον μου».

«Θα σκεφτόμουν ενδεχομένως πως οι άδειες λειτουργίας τους θα έπρεπε να ανακληθούν», είπε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

