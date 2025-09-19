Ουκρανία: Ετοιμάζεται να ρίξει στο πεδίο υποβρύχιο drone μήκους ως 12 μέτρων και εμβέλεια 2.000 χλμ.

Κλείσιμο

Η Ουκρανία αποκάλυψε το καινοτόμο υποβρύχιο drone «Toloka» σε έκθεση για την Αμυντική Βιομηχανία στην πόλη Λβιβ, το οποίο αποτελεί σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιό της για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, προσφέροντας λειτουργία stealth και εκτεταμένη εμβέλεια σε επιχειρήσεις χαμηλής ανίχνευσης.Το νέο υποβρύχιο drone TLK-150 αναπτύχθηκε για να εκτελεί αποστολές σε δυσπρόσιτους χώρους και να εισχωρεί βαθιά στις εχθρικές άμυνες. Το TLK-150, που λειτουργεί με ηλεκτρική πρόωση και έχει συμπαγές μέγεθος, μπορεί να κινείται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθιστώντας το εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί από τα παραδοσιακά συστήματα εντοπισμού.Αυτή η δυνατότητα απόκρυψης καθιστά το TLK-150, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, εξαιρετικά χρήσιμο σε σενάρια ασύμμετρων πολέμων, όπου η ικανότητα να πραγματοποιούνται μη συμβατικές επιθέσεις μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη εκδοχή της οικογένειας «Toloka», μήκους 2,5 μέτρων, με εμβέλεια έως 100 χιλιόμετρα και χωρητικότητα φορτίου 20-50 κιλών.Η επόμενη εκδοχή, το TLK-400, φτάνει σε μήκος από 4 έως 6 μέτρα και έχει εμβέλεια έως 1.200 χιλιόμετρα, με χωρητικότητα φορτίου μέχρι 500 κιλά, ενώ το TLK-1000, το μεγαλύτερο της σειράς, έχει μήκος από 4 έως 12 μέτρα, εμβέλεια έως 2.000 χιλιόμετρα και χωρητικότητα φορτίου μέχρι 5.000 κιλά.Το Toloka παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της επετείου των τριών χρόνων από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στη σύνοδο αυτή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέδειξε τις καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στη χώρα, επισημαίνοντας τη σημασία της εγχώριας έρευνας και ανάπτυξης για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.Αξιοσημείωτο είναι ότι, στην ίδια έκθεση, οι ουκρανικές εταιρείες drone παρουσίασαν και άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία καλύπτουν διαφορετικούς ρόλους στο πεδίο της μάχης. Αυτά περιλαμβάνουν από αεροσκάφη για μακρινές επιθέσεις και αποστολές μεταφοράς, έως χαμηλού κόστους drones για αναγνώριση και μια "μαναδία" που μεταφέρει και εκτοξεύει επιθετικά drones FPV.Η παρουσίαση του TOLOKA και των άλλων drones επισημαίνει την στρατηγική της Ουκρανίας να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες μέσω της καινοτομίας, και αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της χώρας να αντεπιτεθεί και να επεκτείνει την τεχνολογική υπεροχή της στον τομέα της άμυνας, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή υποστήριξή της.