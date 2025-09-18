Πόλωση στις ήδη διχασμένες ΗΠΑ μετά το κόψιμο του Κίμελ: Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν τον Τραμπ για καταστολή της δημοκρατικής έκφρασης



Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του Κίμελ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση του Κίμελ, έγινε αφού ο ίδιος ο Καρμε συνέπειες, εάν δεν λάμβαναν μέτρα κατά του παρουσιαστή. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FCC, μιλώντας σε podcast του, απηύθυνε τη φράση «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».Ο ίδιος ο, μάλιστα, αυτή τη φορά μιλώντας στο FOX News, χαρακτήρισε το περιστατικό «άνευ προηγουμένου», υπερασπιζόμενος την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί στο ότι οι κωμικοί παρουσιαστές σήμεραΩστόσο, ητο μοναδικό Δημοκρατικό μέλος της FCC, επέκρινε τις δηλώσεις του Καρ, δημοσιεύοντας στο X ότι «μια ασυγχώρητη πράξη πολιτικής βίας από ένα διαταραγμένο άτομο δεν πρέπει ποτέ να αξιοποιείται ως δικαιολογία για ευρύτερη λογοκρισία ή έλεγχο».Η Γκόμεζ πρόσθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το βάρος της κυβερνητικής εξουσίας για να καταστέλλει τη νόμιμη έκφραση».Σε νεότερη ανάρτησή της, μάλιστα, η Γκόμεζ αμφισβήτησε την εξουσία της FFC να «να ελέγχει το περιεχόμενο ή να τιμωρεί τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για ομιλίες που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσής της».Θέση απέναντι στην απόλυση του Κίμελ πήρε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας,ο οποίος χαρακτήρισε την απόλυση σχολιαστών και την ακύρωση εκπομπών «συντονισμένη» και «επικίνδυνη». Συνέχισε λέγοντας ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα «δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης τουδήλωσε ότι «αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η ελευθερία του λόγου» και κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί «την εξουσία της κυβέρνησης για να κυνηγήσει όποιον τους έχει επικρίνει – και σε αυτή την περίπτωση, τον Τζίμι Κίμελ. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε και να εκφράσουμε την άποψή μας».Ο γερουσιαστήςαναφέρθηκε στην αρχή μιας εκστρατείας που «χρησιμοποιεί τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως πρόσχημα για να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του Λευκού Οίκου για να εξαλείψει τους επικριτές του Τραμπ και τους πολιτικούς του αντιπάλους», ενώ ο Δημοκρατικός πολιτικός Ρο Κάνα επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «είναι ίσως η πρώτη κυβέρνηση που καθιστά παράνομη την κωμωδία».Οι Δημοκρατικοί δεν είναι οι μοναδικοί που ύψωσαν τη φωνή τους και υποστήριξαν τον Τζίμι Κίμελ.Προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις για την ελευθερία του λόγου συνέχισαν να εκφράζουν την οργή και την ανησυχία τους για την απόφαση αυτή.Συγκεκριμένα, η(Producers Guild of America) δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο Instagram: «Η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας. Είναι η ψυχή της βιομηχανίας μας.. Η βραδινή τηλεόραση αποτελεί από καιρό ένα χώρο όπου η σάτιρα και ο σχολιασμός συμβάλλουν στον εθνικό μας διάλογο. Πιστεύουμε ότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι απαραίτητη και ότι οι κριτικές φωνές δεν πρέπει να σιγούν».Επιπλέον, η(WGA), το συνδικάτο των εργαζομένων του, καταδίκασε την απόφαση να αποσυρθεί ο Κίμελ από την τηλεόραση ως παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου. «Ντροπή σε όσους στην κυβέρνηση ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια», ανέφερε σε δήλωσή της.Ο ηθοποιόςδήλωσε ότι η απόφαση να ανασταλεί η εκπομπή του Κίμελ «δεν είναι σωστή», ενώ ο κωμικός και περιστασιακός παρουσιαστής του Daily Showέγραψε: «Αυτή είναι μια σοβαρή στιγμή στην αμερικανική ιστορία. Τα τηλεοπτικά δίκτυα ΠΡΕΠΕΙ να αντιδράσουν. Αυτό είναι εντελώς παράλογο».Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.