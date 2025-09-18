Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ: Απολύθηκε γιατί δεν είχε τηλεθέαση και γιατί ήταν ατάλαντος
Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ: Απολύθηκε γιατί δεν είχε τηλεθέαση και γιατί ήταν ατάλαντος
Το κανάλι τον απέπεμψε γιατί είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, τον Τσάρλι Κερκ, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε λόγω κακών επιδόσεων, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
Σε ερώτηση που του έγινε, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ απολύθηκε από το ABC και λόγω έλλειψης ικανοτήτων.
Ο πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε κυρίως επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση. Και είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσαρλι Κερκ». Πρόσθεσε ότι ο Κίμελ «δεν είναι ταλαντούχος» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».
Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η δολοφονία του Κερκ πρέπει να καταδικαστεί, λέγοντας ότι το περιστατικό «προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο».
Σε ερώτηση που του έγινε, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ απολύθηκε από το ABC και λόγω έλλειψης ικανοτήτων.
On Jimmy Kimmel being taken off air and if free speech is under attack, Trump says Kimmel said “a horrible thing about Charlie Kirk” and he “had very bad ratings”— BBC News (World) (@BBCWorld) September 18, 2025
“Everybody believes in free speech in democracy,” Keir Starmer adds
Follow live: https://t.co/bpx24NTER4 pic.twitter.com/rODUKFvEUc
Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η δολοφονία του Κερκ πρέπει να καταδικαστεί, λέγοντας ότι το περιστατικό «προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο».
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα