Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ: Απολύθηκε γιατί δεν είχε τηλεθέαση και γιατί ήταν ατάλαντος
ΚΟΣΜΟΣ

Το κανάλι τον απέπεμψε γιατί είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο, τον Τσάρλι Κερκ, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε λόγω κακών επιδόσεων, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Σε ερώτηση που του έγινε, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ απολύθηκε από το ABC και λόγω έλλειψης ικανοτήτων.

Ο πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε κυρίως επειδή είχε χαμηλή τηλεθέαση. Και είπε κάτι φρικτό για έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσαρλι Κερκ». Πρόσθεσε ότι ο Κίμελ «δεν είναι ταλαντούχος» και ότι «απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι η δολοφονία του Κερκ πρέπει να καταδικαστεί, λέγοντας ότι το περιστατικό «προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο».



Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς

Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο

Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
