Έξαλλος ο Τζίμι Κίμελ με την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του μετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ - Πανηγυρίζει ο Τραμπ

συμμορία MAGA προσπαθεί να παρουσιάσει τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της» -

Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το NBC να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές