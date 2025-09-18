To παρασκήνιο πίσω από το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ στο ABC που είχε «προαναγγείλει» ο Τραμπ - Η συμφωνία των $6 δισ. και ο ρόλος της FCC
To παρασκήνιο πίσω από το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ στο ABC που είχε «προαναγγείλει» ο Τραμπ - Η συμφωνία των $6 δισ. και ο ρόλος της FCC
Το CNN υποστηρίζει ότι τα πραγματικά αίτια για την απόφαση του ABC βρίσκονται στη λογική «follow the money» - Θερμός υποστηρικτής του Τραμπ ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)
To «χρήμα» και μια συμφωνία 6 δισ. δολαρίων δείχνει το CNN σε ανάλυσή του για το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ με αφορμή τα σχόλιά του για τον δολοφόνο του αμφιλεγόμενου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ αλλά και τα «καρφιά» του για τις αντιδράσεις του προέδρου Τραμπ.
Το CNN θυμίζει, επίσης, ότι τον περασμένο Ιούλιο, όταν το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε πει ότι «ο Κίμελ ή ο Φάλον ακούω ότι θα είναι οι επόμενοι»
Κατά την ανάλυση του Τζέικ Τάπερ από το CNN, το κλειδί για το ψαλίδι στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ είναι μια συμφωνία 6 δισ. δολαρίων.
«Τον Αύγουστο, η Nextar, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών περιφερειακών σταθμών στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να εξαγοράσει την αντίπαλό της Tegna για κάτι περισσότερο από 6 δισ. δολάρια. Για να συμβεί αυτό, όμως, η Nextar χρειαζόταν την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και το πράσινο φως της για να αυξηθεί το όριο του 39%. Ο κανόνας αυτός προβλέπει ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να κατέχει τέτοιο αριθμό τηλεοπτικών σταθμών που να καλύπτει περισσότερο από το 39% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ» εξηγεί ο Τάπερ.
«Νωρίτερα μέσα στο έτος, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, είχε πει ότι είναι "ανοιχτός" σε μια τέτοια εξέλιξη. Την Τετάρτη, όμως, ο Καρ σε ένα MAGA podcast ξεκαθάρισε ότι δεν του άρεσαν τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ, τον αποκάλεσε "ατάλαντο" και πρόσθεσε ότι δεν είναι ώρα να υπάρξουν αλλαγές από τη Disney στην οποία ανήκει το ABC αλλά "είναι ώρα για τους τοπικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν περιεχόμενο από το ABC, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν ότι τα σκουπίδια αυτά δεν καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μας". Επομένως κάλεσε τους τοπικούς σταθμούς να απορρίψουν το σόου του Τζίμι Κίμελ. Αυτό αναρτήθηκε στο Χ στις 1:01 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) της Τετάρτης. Μέσα σε λίγες ώρες η Nextar ανακοίνωσε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που συνεργάζονται με το ABC θα εμποδίσουν τη μετάδοση του σόου του Κίμελ γιατί διαφωνούν με τα πρόσφατα σχόλιά του. Λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση του ABC για «επ’ αόριστον απόσυρση του σόου» συμπλήρωσε ο αναλυτής του CNN.
«Επομένως αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσβλήθηκαν από τα σχόλια του Κίμελ και ότι το κλίμα είναι τεταμένο, υπάρχουν και αρκετά χρήματα που εμπλέκονται και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να γίνουν συμπαθείς απέναντι στην FCC και στον πρόεδρο Τραμπ» καταλήγει στην ανάλυσή του
Όταν, δε, κλήθηκε από το CNN να σχολιάσει την απόφαση του ABC, ο Καρ αρκέστηκε στο να στείλει ένα GIF με ένα meme από τη σειρά The Office με δύο εκ των πρωταγωνιστών να πανηγυρίζουν στο γραφείο τους.
Ο ρόλος του προέδρου της FCCΣτο ίδιο podcast στο οποίο είχε «δείξει» την τύχη της εκπομπής του Κίμελ, ο πρόεδρος της FCC είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιτροπή του θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC ως τρόπο να αναγκάσει την Disney να τιμωρήσει τον Κίμελ. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αυτές οι εταιρείες έχουν άδεια από την FCC και αυτή η άδεια συνοδεύεται από την υποχρέωση να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον» είχε πει ο Καρ.
Στο ίδιο κλίμα ήταν και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αφού είπε «συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει» και επιτέθηκε προσωπικά στον Κίμελ λέγοντας ότι «έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο» και «χειρότερη τηλεθέαση ακόμη και από τον Κολμπέρ», στράφηκε και εναντίον των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το δίκτυό τους, το NBC να αναλάβει δράση και να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές.
"Great News for America: The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED. Congratulations to @ABC for finally having the courage to do what had to be done..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Vhj6DQSssu— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025
Τα σχόλια του Κίμελ που προκάλεσαν αντιδράσειςΣτην αρχή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ είχε πει ότι ο άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, συνδεόταν με το κίνημα MAGA (Make America Great Again) του προέδρου Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, μπορεί να ήταν ένας Ρεπουμπλικάνος υπέρμαχος του Αμερικανού προέδρου.
«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό», δήλωσε ο Κίμελ, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ανάμεσα στις επικρίσεις, υπήρξε και πένθος». «Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε ο Κίμελ με ειρωνική διάθεση και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο.
«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», είπε ο Κίμελ.
Sep 17, 2025— Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) September 17, 2025
In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… pic.twitter.com/8jRIogz2QK
