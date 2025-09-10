Γαλλία: Δείτε βίντεο από τα πρώτα επεισόδια λόγω του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα» - Άγριες οδομαχίες και συλλήψεις
Σχεδόν 200 άτομα έχουν συλληφθεί από το πρωί σε δράσεις διαμαρτυρίας που λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις - Ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε σε μια γέφυρα στη Βρετάνη
Το κίνημα «Bloquons tout» - το οποίο γεννήθηκε το καλοκαίρι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά – έχει απευθύνει κάλεσμα για παράλυση της χώρας από σήμερα. Αυτή η κινητοποίηση «των πολιτών» πραγματοποιείται την επομένη του διορισμού στη θέση του πρωθυπουργού του Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι τώρα υπουργού Άμυνας. Διαδέχεται τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.
France braces for day of disruption as 'Block Everything' protests against government's austerity measures, led by far-left activists, threaten to obstruct transport and other services pic.twitter.com/VnwxmYj5cB— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 10, 2025
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
The French police is under attack by the far-left in Paris
🇫🇷 pic.twitter.com/Yj8HTcblIe
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια. Στην περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς προβλέπονται καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς θεωρείται πιθανός στόχος των διαδηλωτών.
Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 συλλήψεις, σύμφωνα με τον απερχόμενο υπουργό Εσωτερικών της χώρας Μπρουνό Ρεταγιό.
#Gendarmerie 🔵 Les militaires sont présents sur tous les points du territoires où des actions sont menées. La situation est évolutive, notre dispositif s'adapte en temps réel. pic.twitter.com/JCX8q4QvEW— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) September 10, 2025
Στο Παρίσι, γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης η κυκλοφορία ήταν «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπήρχαν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ' αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.
Οι Αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας συγκρούστηκαν με μαθητές έξω από το λύκειο Hélène-Boucher. Κάδοι απορριμμάτων ανατράπηκαν και εκτοξεύθηκαν προς τα οχήματα της αστυνομίας, ενώ οι νεαροί ταραχοποιοί πέταξαν και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.
Για τη διάλυση του πλήθους των διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγινε χρήση δακρυγόνων.
#Paris, grosse scène d'affrontements entre les manifestants qui bloquent le lycée Hélène-Boucher et la police. La police est contrainte de reculer et d'utiliser du gaz lacrymogène. #10septembre #bloquonstout #manifestation #paris #streetreporter #france #10septembre2025 #blocus pic.twitter.com/m2CW6GFGXn— Jules Ravel (@JulesRavel1) September 10, 2025
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, μεμονωμένα επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και τη Βρετάνη.
Στον νομό Ιλ-ε-Βιλαίν της Βρετάνης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο και ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Une épaisse fumée noire se dégage sous le pont de l'Alma, à Rennes. Un bus du Star, bloqué sous le pont, est en feu. pic.twitter.com/Wnz0QcrwNr— Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025
🚨 TOULOUSE SOUS PRESSION 🚨— Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025
🔥 Blocage en cours, la situation est explosive !
⚡ Les CRS arrosent de lacrymos pour tenter de briser le mouvement, mais la colère gronde encore plus fort.
👉 On ne se laisse pas écraser, la détermination est totale !#10septembre pic.twitter.com/ymELSw98z3
Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.
Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025 pic.twitter.com/21nR6maR5y— Enzo Rabouy (@enzorabouyy) September 10, 2025
