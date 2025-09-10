«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ» - Αποδοκίμασαν τον Τραμπ όταν πήγε να δειπνήσει σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν ομάδα διαδηλωτών εισήλθε στον χώρο και φώναξε συνθήματα κατά του, τη στιγμή που εκείνος δειπνούσε με μέλη της κυβέρνησής του.Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, όπου ο πρόεδρος Τραμπ βρέθηκε για δείπνο συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικώντον υπουργό Άμυναςκαι τον αντιπρόεδροΣύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν, μικρή ομάδα διαδηλωτών πλησίασε τον πρόεδρο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα όπωςκαι. Οι φωνές προκάλεσαν αποδοκιμασίες από θαμώνες του εστιατορίου, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα.Ο Τραμπ πέρασε σε μικρή απόσταση από τους διαδηλωτές, ενώ εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν συνθήματα μέχρι που απομακρύνθηκαν από τον χώρο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η ασφάλεια του εστιατορίου παρενέβη για να τους οδηγήσει εκτός της αίθουσας.Πριν ξεσπάσει η ένταση, ο πρόεδρος είχε εισέλθει στο εστιατόριο υπό θερμά χειροκροτήματα από τους πελάτες. Απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο κοινό στην τραπεζαρία, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι «μια ασφαλής πόλη» και παρότρυνε τους θαμώνες να απολαύσουν το δείπνο τους.«Έχουμε μια ασφαλή πόλη, οπότε αυτό είναι καλό. Απολαύστε τον εαυτό σας. Δεν θα σας ληστέψουν στον δρόμο γυρίζοντας στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, προκαλώντας χειροκροτήματα και γέλια από τους παρευρισκόμενους.Παρά το περιστατικό με τους διαδηλωτές, το δείπνο συνεχίστηκε κανονικά, με τον πρόεδρο να παραμένει στο εστιατόριο μαζί με τους υπουργούς και τον αντιπρόεδρο.

Ειδήσεις σήμερα:

