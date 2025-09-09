Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ

«Αυτό το πλήγμα μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου» είπε ο Νετανιάχου - Ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον εμίρη πως κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί - «Δεν μας ενημέρωσαν» λέει το Κατάρ - Μεταξύ των νεκρών είναι και ο γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια