Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»

Ο πλοιοκτήτης και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ συνέκρινε τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια», με τους εθελοντές, που προσφέρουν ανιδιοτελώς την αγάπη τους στους νησιώτες, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας