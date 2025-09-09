Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
Ο πλοιοκτήτης και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ συνέκρινε τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια», με τους εθελοντές, που προσφέρουν ανιδιοτελώς την αγάπη τους στους νησιώτες, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας
«Ξέσπασε» για τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια» ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και πλοιοκτήτης, Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο κ. Ηλιόπουλος μίλησε για τους εθελοντές γιατρούς, που προσφέρουν ανιδιοτελή αγάπη, τους γιατρούς που τηρούν τον λόγο τους και τον όρκο τους και στη συνέχεια... ακολούθησε «έκρηξη».
«Για πείτε μου» διερωτήθηκε... ρητορικά, «πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους, με τα φακελάκια που παίρνουν από τους φτωχούς ανθρώπους, για να τους εγχειρήσουνε ή για να τους δούνε; Ντροπή!».
Χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι, ο κ. Ηλιόπουλος έκλεισε, λέγοντας πως αμφιβάλλει αν θα μπορούσε κάποιος από τους ανθρώπους που πήγαν στα νησιά, για να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, να είναι «φακελάκιας».
