Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
ΕΛΛΑΔΑ
Μάριος Ηλιόπουλος Γιατροί

Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»

Ο πλοιοκτήτης και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ συνέκρινε τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια», με τους εθελοντές, που προσφέρουν ανιδιοτελώς την αγάπη τους στους νησιώτες, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας

Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»
29 ΣΧΟΛΙΑ
«Ξέσπασε» για τους γιατρούς που παίρνουν «φακελάκια» ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ και πλοιοκτήτης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο κ. Ηλιόπουλος μίλησε για τους εθελοντές γιατρούς, που προσφέρουν ανιδιοτελή αγάπη, τους γιατρούς που τηρούν τον λόγο τους και τον όρκο τους και στη συνέχεια... ακολούθησε «έκρηξη».

«Για πείτε μου» διερωτήθηκε... ρητορικά, «πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους, με τα φακελάκια που παίρνουν από τους φτωχούς ανθρώπους, για να τους εγχειρήσουνε ή για να τους δούνε; Ντροπή!».

Χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι, ο κ. Ηλιόπουλος έκλεισε, λέγοντας πως αμφιβάλλει αν θα μπορούσε κάποιος από τους ανθρώπους που πήγαν στα νησιά, για να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, να είναι «φακελάκιας».

@skiathoslife.gr

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

♬ πρωτότυπος ήχος - SKIATHOSLIFE.GR




Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης