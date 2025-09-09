Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»
Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ μίλησε για την τεράστια πρόκριση επί της Λιθουανίας αλλά στάθηκε στις δηλώσεις του στην άδικη κριτική στην ομάδα του ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Δανία
Η Εθνική τα κατάφερε και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket, νικώντας τη Λιθουανία με 87-76, τώρα είναι Τουρκία μπροστά της για μία θέση στον τελικό.
Ο Κώστας Παπανικολάου μετά το τέλος του αγώνα τόνισε ότι είναι ευλογημένος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, ενώ είχε να πει πολύ καλά λόγια για την Εθνική ποδοσφαίρου και παράλληλα να ασκήσει κριτική στον κόσμο των social media.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγήσουμε.
Για το ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχε απογοήτευση αλλά τώρα είμαστε στα ημιτελικά: Ευλογημένοι που το ζήσαμε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής.
Για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου: Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρος γενιάς.
Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά. Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.
Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα... πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!»
