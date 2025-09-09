Ξέσπασε για την κριτική στην Εθνική ποδοσφαίρου ο Παπανικολάου: «Πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι σαν λαός, όχι στην τοξικότητα»

Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ μίλησε για την τεράστια πρόκριση επί της Λιθουανίας αλλά στάθηκε στις δηλώσεις του στην άδικη κριτική στην ομάδα του ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Δανία