H απάντηση του Κρεμλίνου στα περί «συνωμοσίας» Πούτιν-Κιμ-Σι από τον Τραμπ: Ελπίζουμε να ειρωνευόταν
«Κανείς δεν συνωμοτεί, κανείς δεν εξυφαίνεται κάτι» δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ.

επιμέλεια: Μάριος Καλογερόπουλος
Δια του συμβούλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ήρθε η απάντηση του Κρεμλίνου στα περί «συνωμοσίας» του Ντόναλντ Τραμπ για την κοινή εμφάνιση του Ρώσου προέδρου, του ηγέτη της Βόρειας Κορέας και του προέδρου της Κίνας στη στρατιωτική παρέλαση του κινεζικού στρατού στο Πεκίνο.

Όπως είπε ερωτηθείς από δημοσιογράφο, «ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να ειρωνευόταν».

«Πιστεύω ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε, μάλλον με ειρωνεία, στην υποτιθέμενη "συνωμοσία των τριών αυτών κατά των ΗΠΑ". Θέλω να πω ότι κανείς δεν συνωμοτεί, κανείς δεν εξυφαίνεται κάτι» πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Η ανάρτηση Τραμπ


Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα».

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».



Πριν από αυτό, είπε ότι ήλπιζε ότι ο Σι θα «αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το αίμα» που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Κίνα «για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα».

«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην αναζήτηση της Κίνας για Νίκη και Δόξα», πρόσθεσε.

