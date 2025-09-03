Ο Τραμπ στέλνει από τις ΗΠΑ τους «θερμούς χαιρετισμούς» του στον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Τραμπ στέλνει από τις ΗΠΑ τους «θερμούς χαιρετισμούς» του στον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθούν την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας από την πλατεία Τιενανμέν, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμά του
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθήσουν στην πλατεία Τιενανμέν την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, όμως φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα τόσο στον Κινέζο πρόεδρο, όσο και στους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα».
«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».
Πριν από αυτό, είπε ότι ήλπιζε ότι ο Σι θα «αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το αίμα» που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Κίνα «για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα».
«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην αναζήτηση της Κίνας για Νίκη και Δόξα», πρόσθεσε.
Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025
The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a…
