Ο Τραμπ στέλνει από τις ΗΠΑ τους «θερμούς χαιρετισμούς» του στον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Τραμπ στέλνει από τις ΗΠΑ τους «θερμούς χαιρετισμούς» του στον Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθούν την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας από την πλατεία Τιενανμέν, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμά του

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθήσουν στην πλατεία Τιενανμέν την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, όμως φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα τόσο στον Κινέζο πρόεδρο, όσο και στους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα».

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».



Πριν από αυτό, είπε ότι ήλπιζε ότι ο Σι θα «αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το αίμα» που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Κίνα «για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα».

«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην αναζήτηση της Κίνας για Νίκη και Δόξα», πρόσθεσε.


