ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πέντε μέθοδοι για τις παράνομες επιδοτήσεις - Οι «πρωταθλητές» της απάτης που μοιράστηκαν τα 22,7 εκατ. ευρώ

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια

Άτομο 48 ετών από την, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 ευρώ.Άτομο 46 ετών από το, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.Άτομο 46 ετών από το, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.Άτομο 83 ετών από την, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000 ευρώ.Θετικό Αποτέλεσμα: 850Άνω των 20,000 ευρώ: 273Κάτω των 20,000 ευρώ: 577Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 7Άνω των 20,000 ευρώ: 6Κάτω των 20,000 ευρώ: 1Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 46Άνω των 20,000 ευρώ: 13Κάτω των 20,000 ευρώ: 33Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 ευρώΚεντρική Μακεδονία:Θετικό Αποτέλεσμα: 53Άνω των 20,000 ευρώ: 17Κάτω των 20,000 ευρώ: 36Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 20Άνω των 20,000 ευρώ: 9Κάτω των 20,000 ευρώ: 11Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 5Άνω των 20,000 ευρώ: 1Κάτω των 20,000 ευρώ: 4Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 22Άνω των 20,000 ευρώ: 7Κάτω των 20,000 ευρώ: 15Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 1Άνω των 20,000 ευρώ: 0Κάτω των 20,000 ευρώ: 1Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 4Άνω των 20,000 ευρώ: 3Κάτω των 20,000 ευρώ: 1Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 2Άνω των 20,000 ευρώ: 2Κάτω των 20,000 ευρώ: 0Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 2Άνω των 20,000 ευρώ: 0Κάτω των 20,000 ευρώ: 2Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 ευρώΘετικό Αποτέλεσμα: 1.036Άνω των 20,000 ευρώ: 343Κάτω των 20,000 ευρώ: 693Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 ευρώ