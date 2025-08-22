bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρό 2χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από βαν
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρό 2χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από βαν
Ο οδηγός του βαν, δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε το παιδί και συνέχισε την πορεία του -Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις Αρχές
Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της πόλης Καταντζάρο, στην περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία, όταν ένα αγοράκι μόλις δύο ετών παρασύρθηκε θανάσιμα από βαν που εκτελούσε ελιγμό κοντά στο σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα, η τραγωδία σημειώθηκε όταν το το παιδί βρισκόταν μόνο του στην αυλή και είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, ωστόσο το μικρό αγόρι είχε ήδη καταλήξει.
Ο οδηγός του βαν, δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε το παιδί και συνέχισε την πορεία του. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις Αρχές, ενώ όταν ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη του περιστατικού υπέστη έντονη αδιαθεσία.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
