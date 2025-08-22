Σφάζονται Τσακαλώτος - Πολάκης στην... ποδιά του Τσίπρα για τη συνέντευξη στη Le Monde

Τσακαλώτος: Ο Τσίπρας ενθάρρυνε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο για το πλεόνασμα μετά το 2019 - Πολάκης: Θα σου πω δύο φωνήεντα... η Αριστεροσύνη σου είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα»