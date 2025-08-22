Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στο Βόλο

Η κόρη τηλεφώνησε στην Αστυνομία: Eίδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με το μαχαίρι - Σύμφωνα με τα παιδιά το ζευγάρι είχε καβγάδες από το πρωί - Όταν η 36χρονη αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, ο δράστης την ακολούθησε και τη σκότωσε στην είσοδο της πολυκατοικίας