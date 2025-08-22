Βρήκαμε τα τρία παιδιά πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους: Τι λέει η Αστυνομία για το έγκλημα στο Βόλο
Η κόρη τηλεφώνησε στην Αστυνομία: Eίδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με το μαχαίρι - Σύμφωνα με τα παιδιά το ζευγάρι είχε καβγάδες από το πρωί - Όταν η 36χρονη αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, ο δράστης την ακολούθησε και τη σκότωσε στην είσοδο της πολυκατοικίας
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου από την άγρια δολοφονία 36χρονης από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής (22/8).
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 11 η κόρη του ζευγαριού τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης ζητώντας βοήθεια και λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της, στο διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν στην είσοδο της πολυκατοικίας το άψυχο σώμα της γυναίκας, φέροντας τραύματα στο λαιμό και στα πλευρά. Δίπλα της βρίσκονταν τρία από τα παιδιά της οικογένειας, δύο κορίτσια ηλικίας 16 και 6 ετών και ένα αγόρι 13 ετών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, από το πρωί οι γονείς καβγάδιζαν έντονα.
Όταν η 36χρονη αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, ο σύζυγός της την ακολούθησε κρατώντας ένα αιχμηρό εργαλείο που φέρεται να προέρχεται από σετ ψησίματος. Την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη χτύπησε επανειλημμένα. Η γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών ηλικίας 18, 16, 13 και 6 ετών, έπεσε νεκρή λίγα μόλις μέτρα από την πόρτα του σπιτιού της.
Φωτογραφίες από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου έγινε το άγριο έγκλημα:
Ο δράστης, έχει βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν. Όπως προκύπτει, στις 28 Ιουνίου 2025 είχε μεταφερθεί από αστυνομικούς στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για ακούσια εξέταση, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Οι γιατροί είχαν αποφανθεί ότι χρειαζόταν νοσηλεία και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο.
Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.
Η φρικιαστική δολοφονία μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών έχει συγκλονίσει την κοινωνία του Βόλου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.
