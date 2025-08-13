Και 2ος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία - Έχουν καεί 60.000 στρέμματα μόνο τον Αύγουστο
Τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους - Σοβαρές ζημιές σε Καστίλλη και Λεόν, Γαλικία και άλλες περιοχές - Γιατί εκδηλώνονται τόσο καταστροφικές πυρκαγιές
Το πιο δύσκολο μέτωπο βρίσκεται στα βορειοδυτικά και ήδη έχει κάψει περισσότερα από 35.000 στρέμματα από την Παρασκευή, ενώ μόνο τον Αύγουστο έχουν γίνει στάχτη περίπου 60.000 στρέμματα.
Περίπου 20 εστίες παραμένουν ενεργές σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να σημειώνονται στην Καστίλλη και Λεόν, αλλά και σε Γαλικία, Μαδρίτη, Κάντι, Τολέδο και Κάσερες. Στην επαρχία Λεόν η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 4.000 κάτοικοι από 23 κοινότητες να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.
🔥In #Spain, more than 5,000 people were unable to return home due to fires, El Pais newspaper writes.— News.Az (@news_az) August 13, 2025
The fire has already destroyed thousands of hectares of forest. Two people have died and there are casualties. #Wildfire pic.twitter.com/J3shFqol28
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας έθεσε σε ετοιμότητα τις εθνικές υπηρεσίες, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ο σιδηροδρομικός φορέας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα τρένα μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης έχουν σταματήσει λόγω πυρκαγιάς.
Στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλλη και Λεόν, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες καταπολέμησαν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν πυροσβέστη κοντά στην οχυρωμένη πόλη της Αβίλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, ο οποίος ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά πριν από δύο εβδομάδες, λόγω των πιθανών εσόδων από την κατάσβεσή της.
One dead and over 4,000 evacuated as wildfires sweep Spain.— BPI News (@BPINewsOrg) August 12, 2025
A man died from severe burns while saving horses near Madrid.
1,000 soldiers deployed as flames threaten homes, schools, and forests amid 44°C heatwave. #Spain #Wildfires pic.twitter.com/IZJI9Df0XP
Ποια τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιώνΌπως αναφέρει το rtve.es, η πραφανής αιτία για τις πυρκαγιές είναι η έντονη και παρατεταμένη περίοδος καύσωνα, η οποία διαρκεί ήδη 11 ημέρες και ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. «Δεν είναι η ζέστη του παρελθόντος, είναι κάτι καινούργιο, και οφείλεται αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή», σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Χοσέ Μανουέλ Μορένο.
Αυτές οι παρατεταμένες καύσωνες ευνοούν αυτό που είναι γνωστό ως «θερμική ξηρασία» επισημαίνει ο καθηγητής Δασικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Λλέιδα και ειδικός σε θέματα πυρκαγιών, Víctor Resco de Dios.
Η ακραία ζέστη των τελευταίων ημερών προκαλεί αυτή τη θερμική ξηρασία, σύμφωνα με την οποία «η βλάστηση ξεραίνεται πολύ γρήγορα». Η μακρά περίοδος ζέστης «αυξάνει τη δίψα της ατμόσφαιρας, τη δύναμη με την οποία απορροφά το νερό που έχουν τα φυτά».
🔥 Spain’s Wildfire Emergency Shows Why Energy Independence is No Longer Optional ⚡— NET8 (@NET8_Token) August 13, 2025
As Spain battles a convergence of heatwave, drought, and advancing firelines, the energy crisis runs in parallel. Transmission lines buckle under thermal stress, substations face shutdown to… pic.twitter.com/1KrQ25Zipp
Οι θερμικές ξηρασίες είναι, σύμφωνα με τον Resco, «ιδιαίτερα σοβαρές από την άποψη των πυρκαγιών μετά από πολύ βροχερές άνοιξες», η δεύτερη αιτία που εξηγεί τις πυρκαγιές, αν και φαίνεται αντιφατικό.
Οι πλούσιες βροχές του τρέχοντος έτους έχουν αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της βλάστησης, που αποτελεί καύσιμο για τις πυρκαγιές, η οποία, όταν στεγνώνει με την άφιξη της ζέστης, γίνεται «τροφή για τις φλόγες, κυριολεκτικά».
«Αν σε αυτό προσθέσουμε τον άνεμο και μια τοπογραφία που ευνοεί την εξάπλωση της φωτιάς, έχουμε όλα τα συστατικά για να συμβεί η καταστροφή», εξήγησε ο Moreno στο Canal 24 Horas.
