Πιλότος πέταξε πάνω από Αγγλία και Ουαλία και «έγραψε» με το αεροπλάνο «I am bored», δείτε φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
Πιλότος Αγγλία Ουαλία

Πιλότος πέταξε πάνω από Αγγλία και Ουαλία και «έγραψε» με το αεροπλάνο «I am bored», δείτε φωτογραφία

Ο πιλότος με εμπειρία 20 ετών χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά πετώντας σε ύψος περίπου 1.100 ποδών για να γράψει το μήνυμά του

Πιλότος πέταξε πάνω από Αγγλία και Ουαλία και «έγραψε» με το αεροπλάνο «I am bored», δείτε φωτογραφία
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Με έναν εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε πιλότος της Ravenair να διατυπώσει την ενόχληση που του προκάλεσε δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους πάνω από Αγγλία και Ουαλία αφού του είχαν αλλάξει εξάρτημα.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Flightradar24, ο πιλότος «έγραψε» με την πορεία του αεροσκάφους τη φράση «I am bored» (μτφ. βαριέμαι).

Πιλότος πέταξε πάνω από Αγγλία και Ουαλία και «έγραψε» με το αεροπλάνο «I am bored», δείτε φωτογραφία


Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος Piper Tomahawk της Ravenair απογειώθηκε από το Λίβερπουλ στις 11:25 το πρωί του Σαββάτου. Κατά τη διάρκεια μιας δίωρης πτήσης πέταξε πάνω από τη βόρεια Ουαλία όπου το μήνυμα «βαριέμαι» ήταν καθαρά ορατό.

Ο πιλότος αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά για να σχηματίσει τη φράση των επτά γραμμάτων με ανθρώπους που ασχολούνται με παρακολούθηση πτήσεων να λένε «δεν έχω ξαναδεί πιλότο να λέει ότι βαριέται γράφοντάς το στον ουρανό».

Το μήνυμα δημιουργήθηκε σε ύψος περίπου 335 μέτρων (1.100 πόδια), με ταχύτητα λίγο μικρότερη από 100 κόμβους, σύμφωνα με το Flightradar24.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ο πιλότος ήταν εκπαιδευτής πτήσεων με εμπειρία 20 ετών με τον διευθυντή επιχειρήσεων, Γουέιν Μπάρετ, να λέει ότι δεν θα αντιμετωπίσει συνέπειες καθώς τον επαίνεσε για τις πτητικές του ικανότητες. «Νομίζω ότι ο πιλότος κυριολεκτικά βαριόταν λίγο, καθώς επρόκειτο απλώς για μια δοκιμαστική πτήση. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι πέταξε με μεγάλη δεξιοτεχνία. Μπορεί να βαριόταν λίγο, αλλά στο τέλος χρειάστηκε να συγκεντρωθεί πολύ για να σχηματίσει τις λέξεις, οπότε μάλλον μόνο βαριεστημένος δεν ήταν» είπε στο BBC.

*Φωτογραφία αρχείου
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