Η αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ θα καλύψει προσωρινά την έδρα του στη Γερουσία
Η αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ θα καλύψει προσωρινά την έδρα του στη Γερουσία
Παρέμβαση υπέρ του διορισμού της είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Χένρι ΜακΜάστερ διόρισε γερουσιάστρια την Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν , στη θέση του αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε αιφνίδια το Σάββατο.
Η Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν αναμένεται ότι θα ορκιστεί εντός της εβδομάδας και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του αδελφού της.
Παρέμβαση υπέρ του διορισμού της είχε κάνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Νότιας Καρολίνας θα οργανώσει προκριματικές εκλογές στις 11 Αυγούστου για να επιλέξει τον υποψήφιό του για τις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά τον θάνατο του Γκράχαμ. Εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί επαναληπτικός γύρος στις 25 του ίδιου μήνα.
Όποιος αναδειχθεί νικητής θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τη Δημοκρατική Άνι Αντριους.
Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η Νορντόουν θα επιδιώξει να διεκδικήσει το χρίσμα.
Η Νταρλίν Γκράχαμ Νορντόουν αναμένεται ότι θα ορκιστεί εντός της εβδομάδας και θα υπηρετήσει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, οπότε θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες η θητεία του αδελφού της.
Παρέμβαση υπέρ του διορισμού της είχε κάνει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
South Carolina Gov. Henry McMaster appointed Darline Graham Nordone, Sen. Lindsey Graham's sister, to temporarily fill his U.S. Senate seat after Graham's sudden death. pic.twitter.com/VJ6mQ7JHIM— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
Όποιος αναδειχθεί νικητής θα αντιμετωπίσει στις εκλογές τη Δημοκρατική Άνι Αντριους.
Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν η Νορντόουν θα επιδιώξει να διεκδικήσει το χρίσμα.
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