Όπου φύγει - φύγει οι millionaires από τη Νέα Υόρκη λόγω των υψηλών φόρων, «τρύπα» 11 δισ. δολάρια στα έσοδα

Η μελέτη της Citizens Budget Commission, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών εκατομμυριούχων που κατοικούν στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης μειώθηκε από 12,7% το 2010 σε 8,7% το 2022





Όπως αναφέρει η







Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, εάν η πολιτεία είχε διατηρήσει το ποσοστό των εκατομμυριούχων που κατείχε μία δεκαετία νωρίτερα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ήταν αισθητά υψηλότερα. Μόνο για το φορολογικό έτος 2022, η διαφορά υπολογίζεται σε περίπου 10,7 δισ. δολάρια.



Περισσότεροι εκατομμυριούχοι, αλλά μικρότερο μερίδιο Η εικόνα είναι σύνθετη, καθώς ο απόλυτος αριθμός των εκατομμυριούχων στη Νέα Υόρκη δεν μειώθηκε. Αντιθέτως, το 2022 η πολιτεία διέθετε περίπου 34.000 περισσότερους εκατομμυριούχους σε σχέση με το 2010.







Ως αποτέλεσμα, η Νέα Υόρκη υποχώρησε στην τέταρτη θέση μεταξύ των πολιτειών με τους περισσότερους εκατομμυριούχους, πίσω από την Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Φλόριντα. Το 2010 κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στη χώρα.



Η υποχώρηση αυτή προκαλεί προβληματισμό, επειδή οι φορολογούμενοι με τα υψηλότερα εισοδήματα καλύπτουν σημαντικό τμήμα των δημόσιων εσόδων και χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των κοινωνικών προγραμμάτων της πολιτείας.

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Η εσωτερική μετανάστευση και η φυγή προς Φλόριντα και Τέξας Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η Νέα Υόρκη έχασε περισσότερους κατοίκους προς όλες τις υπόλοιπες πολιτείες απ’ όσους προσέλκυσε από αυτές. Η Φλόριντα και το Τέξας συγκαταλέγονται στους κυριότερους προορισμούς των πρώην κατοίκων της.



Μετά τη μαζική έξοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η πληθυσμιακή ανάκαμψη της Νέας Υόρκης το 2023 και το 2024 στηρίχθηκε κυρίως στην άφιξη μεταναστών από το εξωτερικό και όχι στην επιστροφή κατοίκων από άλλες αμερικανικές πολιτείες.



Η οικονομική ανάπτυξη εμφανίζεται επίσης άνιση. Ένας διάδρομος που εκτείνεται από την πόλη της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ έως το Όλμπανι αποτελεί τον βασικό μοχλό της οικονομίας, ενώ περιοχές στο βόρειο τμήμα της πολιτείας και άλλες αγροτικές ζώνες συνεχίζουν να χάνουν εργαζομένους και κατοίκους.



Η πόλη της Νέας Υόρκης τα πήγε συνολικά καλύτερα από περιοχές όπως το North Country και το Southern Tier, όπου καταγράφηκαν σταθερές πληθυσμιακές απώλειες.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε τα τελευταία χρόνια το μερίδιο της Νέας Υόρκης στους εκατομμυριούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, μια εξέλιξη που κόστισε στην πολιτεία σχεδόν 11 δισ. δολάρια σε δυνητικά φορολογικά έσοδα μέσα σε ένα μόνο έτος, σύμφωνα με νέα ανάλυση.Όπως αναφέρει η New York Post , η μελέτη της Citizens Budget Commission, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών εκατομμυριούχων που κατοικούν στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης μειώθηκε από 12,7% το 2010 σε 8,7% το 2022. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση που καταγράφηκε σε οποιαδήποτε αμερικανική πολιτεία κατά την ίδια περίοδο.«Η μείωση του μεριδίου της Νέας Υόρκης στους φορολογουμένους υψηλού εισοδήματος έχει ουσιαστικές συνέπειες», αναφέρει η ανάλυση.Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, εάν η πολιτεία είχε διατηρήσει το ποσοστό των εκατομμυριούχων που κατείχε μία δεκαετία νωρίτερα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ήταν αισθητά υψηλότερα. Μόνο για το φορολογικό έτος 2022, η διαφορά υπολογίζεται σε περίπου 10,7 δισ. δολάρια.Η εικόνα είναι σύνθετη, καθώς ο απόλυτος αριθμός των εκατομμυριούχων στη Νέα Υόρκη δεν μειώθηκε. Αντιθέτως, το 2022 η πολιτεία διέθετε περίπου 34.000 περισσότερους εκατομμυριούχους σε σχέση με το 2010.Ωστόσο, άλλες πολιτείες παρουσίασαν πολύ ταχύτερη αύξηση. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων διπλασιάστηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά τριπλασιάστηκε στην Καλιφόρνια και στο Τέξας, ενώ τετραπλασιάστηκε στη Φλόριντα.Ως αποτέλεσμα, η Νέα Υόρκη υποχώρησε στην τέταρτη θέση μεταξύ των πολιτειών με τους περισσότερους εκατομμυριούχους, πίσω από την Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Φλόριντα. Το 2010 κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στη χώρα.Η υποχώρηση αυτή προκαλεί προβληματισμό, επειδή οι φορολογούμενοι με τα υψηλότερα εισοδήματα καλύπτουν σημαντικό τμήμα των δημόσιων εσόδων και χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των κοινωνικών προγραμμάτων της πολιτείας.Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η Νέα Υόρκη έχασε περισσότερους κατοίκους προς όλες τις υπόλοιπες πολιτείες απ’ όσους προσέλκυσε από αυτές. Η Φλόριντα και το Τέξας συγκαταλέγονται στους κυριότερους προορισμούς των πρώην κατοίκων της.Μετά τη μαζική έξοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η πληθυσμιακή ανάκαμψη της Νέας Υόρκης το 2023 και το 2024 στηρίχθηκε κυρίως στην άφιξη μεταναστών από το εξωτερικό και όχι στην επιστροφή κατοίκων από άλλες αμερικανικές πολιτείες.Η οικονομική ανάπτυξη εμφανίζεται επίσης άνιση. Ένας διάδρομος που εκτείνεται από την πόλη της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ έως το Όλμπανι αποτελεί τον βασικό μοχλό της οικονομίας, ενώ περιοχές στο βόρειο τμήμα της πολιτείας και άλλες αγροτικές ζώνες συνεχίζουν να χάνουν εργαζομένους και κατοίκους.Η πόλη της Νέας Υόρκης τα πήγε συνολικά καλύτερα από περιοχές όπως το North Country και το Southern Tier, όπου καταγράφηκαν σταθερές πληθυσμιακές απώλειες.



Οι υψηλότεροι φόροι στις ΗΠΑ Η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τους πολιτειακούς και τοπικούς φόρους που εισπράττονται.



Οι κατά κεφαλήν εισπράξεις ανέρχονται σε 12.495 δολάρια, ποσό κατά 78% υψηλότερο από τον αμερικανικό μέσο όρο.



Ο συνδυασμός υψηλής φορολογίας, άνισης πληθυσμιακής ανάπτυξης και σταδιακής μείωσης του ποσοστού των εύπορων φορολογουμένων προκαλεί ανησυχίες ότι ακόμη περισσότεροι κάτοικοι υψηλού εισοδήματος ενδέχεται να εγκαταλείψουν την πολιτεία.



Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν μετά την εκλογή του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της αύξησης της φορολογίας στους πλουσίους και στις επιχειρήσεις.



Προειδοποιήσεις για βαθύτερη κρίση Ο Στιβ Φούλοπ, διευθύνων σύμβουλος του Partnership for New York City, προειδοποίησε ότι η πόλη και η πολιτεία πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την οικονομία.



«Εάν δεν αλλάξουμε πορεία και δεν επικεντρωθούμε στο να διατηρήσουμε την πόλη και την πολιτεία ελκυστικές για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που κινούν την οικονομία μας, η κρίση του κόστους ζωής θα επιδεινωθεί», δήλωσε.



Όπως εξήγησε, όσοι εγκαταλείπουν τη Νέα Υόρκη είναι συχνά οι φορολογούμενοι που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος ενός προϋπολογισμού από τον οποίο χρηματοδοτούνται κοινωνικά προγράμματα για τις πιο ευάλωτες ομάδες.



Άλλοι αναλυτές κατηγορούν τις πολιτικές που ακολουθεί εδώ και χρόνια το νομοθετικό σώμα της πολιτείας στο Όλμπανι, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταστήσει τη Νέα Υόρκη ακριβότερη και λιγότερο ανταγωνιστική.



Ο Κεν Τζιραρντίν, ερευνητής στο Manhattan Institute, ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου των ενοικίων το 2019 και την πολιτειακή νομοθεσία για την πράσινη ενέργεια.



Κατά την άποψή του, οι δύο αυτές πολιτικές περιόρισαν την προσφορά κατοικιών και αύξησαν το ενεργειακό κόστος. «Το Όλμπανι είναι άμεσα υπεύθυνο για τη στασιμότητα», δήλωσε.



Την ανησυχία του εξέφρασε και ο Τζάστιν Γουίλκοξ, εκτελεστικός διευθυντής της Upstate United, κάνοντας λόγο για έναν επικίνδυνο κύκλο κατά τον οποίο λιγότεροι κάτοικοι καλούνται να πληρώνουν ολοένα υψηλότερους φόρους και αυξημένες τιμές.



«Είναι δύσκολο να μην ανησυχεί κανείς από αυτά τα δεδομένα», δήλωσε, ζητώντας άμεση αλλαγή πορείας προτού η πολιτεία παγιδευτεί μόνιμα σε συνθήκες πληθυσμιακής και οικονομικής συρρίκνωσης.