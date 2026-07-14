Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας αντικατέστησε τον υπουργό Εξωτερικών
ΚΟΣΜΟΣ

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας αντικατέστησε τον υπουργό Εξωτερικών

Ο Ιβάν Χιλ ήταν στη θέση αυτή από το 2013

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας αντικατέστησε τον υπουργό Εξωτερικών
Η  Ντέλσι Ροδρίγκες, υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, ονόμασε τη Δευτέρα τον Φέλιξ Πλασένσια νέο υπουργό Εξωτερικών της χώρας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χιλ, που ήταν στη θέση αυτή από το 2013.

Η  χώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαχείρισης του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου, που άφησε πίσω πάνω από 4.500 νεκρούς και κατέστησε απαραίτητη την ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.

«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου. Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα υπουργό τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.

Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης