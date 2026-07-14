Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας αντικατέστησε τον υπουργό Εξωτερικών
Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας αντικατέστησε τον υπουργό Εξωτερικών
Ο Ιβάν Χιλ ήταν στη θέση αυτή από το 2013
Η Ντέλσι Ροδρίγκες, υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, ονόμασε τη Δευτέρα τον Φέλιξ Πλασένσια νέο υπουργό Εξωτερικών της χώρας, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Χιλ, που ήταν στη θέση αυτή από το 2013.
Η χώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαχείρισης του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου, που άφησε πίσω πάνω από 4.500 νεκρούς και κατέστησε απαραίτητη την ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.
«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου. Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα υπουργό τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.
Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Η χώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαχείρισης του διπλού καταστροφικού σεισμού της 24ης Ιουνίου, που άφησε πίσω πάνω από 4.500 νεκρούς και κατέστησε απαραίτητη την ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.
«Ανακοινώνω στη χώρα ότι αποφάσισα να συγχωνεύσω τα υπουργεία Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου. Για τη διεύθυνση αυτής της νέας πορείας, ονόμασα υπουργό τον διπλωμάτη Φέλιξ Πλασένσια», ο οποίος μέχρι χθες ασκούσε καθήκοντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ, ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.
Ο Ιβάν Χιλ ονομάστηκε υπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας.
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