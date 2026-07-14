Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Πολύνεκρο δυστύχημα στην Ακτή Ελεφαντοστού: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε λεωφορείο που έπεσε σε ποτάμι
Πολύνεκρο δυστύχημα στην Ακτή Ελεφαντοστού: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε λεωφορείο που έπεσε σε ποτάμι
Τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο στη χώρα και σε άλλες αφρικανικές, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και των οχημάτων και της μη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 36 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Ακτή Ελεφαντοστού, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας, στον οδικό άξονα Τούμπα-Μπιανκούμα και συγκεκριμένα στη γέφυρα Μπάφινγκ. Στο δυστύχημα ενεπλάκη «ένα λεωφορείο εταιρείας μεταφορών που είχε ξεκινήσει από την Οντιενέ, στα βόρεια, με προορισμό το Γιαμουσούκρο, στην κεντρική Ακτή Ελεφαντοστού», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Το λεωφορείο στη συνέχεια έπεσε σε ποτάμι.
Από τους 69 ανθρώπους που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 24 σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο, ομάδες διασωστών αναζητούν «αγνοούμενα θύματα».
Τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε άλλες αφρικανικές χώρες, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και των οχημάτων και της μη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας εκ μέρους των οδηγών.
Περίπου 1.000-1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα όπου κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Συγκριτικά, η Γαλλία –που δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη– μετρά 3.500 νεκρούς, αλλά με έναν στόλο 39 εκατομμυρίων οχημάτων.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας, στον οδικό άξονα Τούμπα-Μπιανκούμα και συγκεκριμένα στη γέφυρα Μπάφινγκ. Στο δυστύχημα ενεπλάκη «ένα λεωφορείο εταιρείας μεταφορών που είχε ξεκινήσει από την Οντιενέ, στα βόρεια, με προορισμό το Γιαμουσούκρο, στην κεντρική Ακτή Ελεφαντοστού», πρόσθεσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Το λεωφορείο στη συνέχεια έπεσε σε ποτάμι.
Από τους 69 ανθρώπους που επέβαιναν στο λεωφορείο, οι 24 σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το υπουργείο, ομάδες διασωστών αναζητούν «αγνοούμενα θύματα».
Τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε άλλες αφρικανικές χώρες, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου και των οχημάτων και της μη τήρησης των κανόνων κυκλοφορίας εκ μέρους των οδηγών.
Περίπου 1.000-1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα όπου κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Συγκριτικά, η Γαλλία –που δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη– μετρά 3.500 νεκρούς, αλλά με έναν στόλο 39 εκατομμυρίων οχημάτων.
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