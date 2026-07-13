«Βόμβες» ετοιμάζει ο Τραμπ για τις εκλογές του 2020, θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διάγγελμα της Πέμπτης
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Διάγγελμα Αμερικανικές εκλογές 2020 Έγγραφα

«Βόμβες» ετοιμάζει ο Τραμπ για τις εκλογές του 2020, θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διάγγελμα της Πέμπτης

Σύμφωνα με το Clashreport, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ξένη παρέμβαση στις εκλογές που έχασε από τον Τζο Μπάιντεν

«Βόμβες» ετοιμάζει ο Τραμπ για τις εκλογές του 2020, θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διάγγελμα της Πέμπτης
Σε νέες αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες σχετικά με φερόμενα σχέδια ξένων δυνάμεων να παρέμβουν στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 αναμένεται να αναφερθεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να αξιοποιήσει την ομιλία του για να παρουσιάσει στοιχεία που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα.

Κατά τους ίδιους αξιωματούχους, οι πληροφορίες αυτές αποδεικνύουν ότι υπήρχαν σχέδια από το εξωτερικό με στόχο την παρέμβαση ή την άσκηση επιρροής στην εκλογική αναμέτρηση του 2020.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εγγράφων, τις χώρες που φέρονται να εμπλέκονται ή τον τρόπο με τον οποίο σχεδιαζόταν η παρέμβαση.

Η επικείμενη τοποθέτηση του Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ουάσινγκτον, καθώς οι εκλογές του 2020 εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο έντονης σύγκρουσης στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε νωρίτερα με ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα εκφωνήσει μια «ομιλία προς το έθνος» στις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, (04.00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας).

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«Βόμβες» ετοιμάζει ο Τραμπ για τις εκλογές του 2020, θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διάγγελμα της Πέμπτης

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