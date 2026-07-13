«Βόμβες» ετοιμάζει ο Τραμπ για τις εκλογές του 2020, θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα στο διάγγελμα της Πέμπτης

Σύμφωνα με το Clashreport, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ξένη παρέμβαση στις εκλογές που έχασε από τον Τζο Μπάιντεν