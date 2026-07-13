Νέα απειλή Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε κι αύριο, δεν τήρησαν τη συμφωνία
Νέα απειλή Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε κι αύριο, δεν τήρησαν τη συμφωνία
Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σφοδρά αμερικανικά πλήγματα τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη
Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας σφοδρά αμερικανικά πλήγματα τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των επιχειρήσεων.
Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης (MoU), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια δοκιμασία της αξιοπιστίας της Τεχεράνης, την οποία, όπως είπε, το Ιράν δεν σεβάστηκε.
«Ήταν ένα τεστ για το Ιράν και δεν το τίμησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της ιρανικής πλευράς συνέβαλε στην απόφαση για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των επιχειρήσεων.
Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης (MoU), ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια δοκιμασία της αξιοπιστίας της Τεχεράνης, την οποία, όπως είπε, το Ιράν δεν σεβάστηκε.
«Το Ιράν δεν τήρησε τη συμφωνία»
«Ήταν ένα τεστ για το Ιράν και δεν το τίμησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση της ιρανικής πλευράς συνέβαλε στην απόφαση για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
BREAKING: President Trump says Iran will be hit hard tonight (Monday) and Tuesday.— Sky News (@SkyNews) July 13, 2026
The president made the comment in an interview with conservative political commentator Hugh Hewitt.@MattBarbet | https://t.co/vQTO7fOScm pic.twitter.com/Wy0zLJExCI
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