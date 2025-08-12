ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Μαδρίτη – Στάχτη σχεδόν 100.000 στρέμματα δάσους

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει περισσότερα δάση φέτος από ό,τι το 2024 - Υπό έλεγχο η φωτιά στην ισπανική πρωτεύουσα - Περισσότερες από 2.000 εκκενώσεις κατοίκων

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης που ζει τις τελευταίες μέρες η Ισπανία, καθώς η φωτιά έχει κάψει ήδη περίπου 100.000 στρέμματα δάσους, ενώ έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Μαδρίτη και έχει υποχρεώσει σε εκκένωση περισσότερους από 2.200 κατοίκους.

Όπως αναφέρει το rtve.es, στο πέμπτο πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, την πυρκαγιά, που ξέσπασε στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης, ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος. Πρόκειται για έναν 68χρονο, που διασώθηκε από το συγκρότημα κατοικιών Soto de Viñuelas, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του.


Σύμφωνα με την επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, η πυρκαγιά είχε μόλις τεθεί υπό έλεγχο. «Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο «X», δήλωσε. 

Οι αρχές απομάκρυναν 180 ανθρώπους από τα σπίτια τους, ενώ η πυρκαγιά στο προάστιο της πρωτεύουσας έκαψε περισσότερα από 10.000 στρέμματα.

Όμως, το κύμα πυρκαγιών που πλήττει την Ιβηρική Χερσόνησο δεν έχει τέλος, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Κάντιθ, το Λεόν, τη Ζαμόρα, το Ουρένσε και τη Μαδρίτη εν μέσω καύσωνα.

Κλείσιμο
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πυρκαγιά, που πλήττει τη φυσική περιοχή Las Médulas ( Yeres), μία περιοχή που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1997. Ταυτόχρονα, η κατάσταση με την πυρκαγιά στο δάσος στο Molezuelas de la Carballeda (Zamora), οδήγησε σε εκκένωση περίπου 850 κατοίκων τεσσάρων χωριών στην Zamora, ενώ προκλήθηκε αναζωπύρωση το απόγευμα της Δευτέρας λόγω των ανέμων.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τη Δευτέρα (11/8) στην περιοχή Σιέρα ντε λα Πλάτα (Ταρίφα) ανάγκασε την εκκένωση περισσότερων από 2.000 ανθρώπων από τις παραλίες, τα τουριστικά καταλύματα και τα σπίτια κοντά στην παραλία Ατλαντέρα.


Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) αναφέρει ότι κάηκαν σχεδόν 120.000 στρέμματα σε λιγότερο από οκτώ μήνες, αριθμός που ήδη υπερβαίνει τα 47.711 εκτάρια, που ανέφερε το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης στην περσινή του έκθεση.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός πυρκαγιών από τον Μάρτιο του 2023, ενώ περισσότερα από 32.000 στρέμματα δάσους έχουν ήδη καεί μέχρι στιγμής μόνο τον Αύγουστο.

