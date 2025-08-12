Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Μαδρίτη – Στάχτη σχεδόν 100.000 στρέμματα δάσους

ήδη περίπου 100.000 στρέμματα δάσους, ενώ έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Μαδρίτη και έχει υποχρεώσει σε εκκένωση περισσότερους από 2.200 κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός πυρκαγιών από τον Μάρτιο του 2023, ενώ περισσότερα από 32.000 στρέμματα δάσους έχουν ήδη καεί μέχρι στιγμής μόνο τον Αύγουστο.