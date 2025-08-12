Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Μαδρίτη – Στάχτη σχεδόν 100.000 στρέμματα δάσους
Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει περισσότερα δάση φέτος από ό,τι το 2024 - Υπό έλεγχο η φωτιά στην ισπανική πρωτεύουσα - Περισσότερες από 2.000 εκκενώσεις κατοίκων
Όπως αναφέρει το rtve.es, στο πέμπτο πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, την πυρκαγιά, που ξέσπασε στο προάστιο Τρες Κάντος βόρεια της Μαδρίτης, ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος. Πρόκειται για έναν 68χρονο, που διασώθηκε από το συγκρότημα κατοικιών Soto de Viñuelas, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα στο 98% του σώματός του.
🔥CLIMATE ALERT: A massive wildfire is raging in MADRID, capital city of SPAIN in the suburb of Tres Cantos, leaving one man severely burned and threatening homes! 🚒 Firefighters are battling fierce flames fueled by a dry storm whipping up winds of 70km/h. 🌪️ The situation is… pic.twitter.com/lZK3fINGYg— Dr Zaib Khan (@drzaibkhan786) August 12, 2025
Σύμφωνα με την επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, η πυρκαγιά είχε μόλις τεθεί υπό έλεγχο. «Λυπάμαι βαθύτατα για τον θάνατο του άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη δασική πυρκαγιά του Τρες Κάντος», σημείωσε σε ανάρτησή της στο «X», δήλωσε.
Οι αρχές απομάκρυναν 180 ανθρώπους από τα σπίτια τους, ενώ η πυρκαγιά στο προάστιο της πρωτεύουσας έκαψε περισσότερα από 10.000 στρέμματα.
Όμως, το κύμα πυρκαγιών που πλήττει την Ιβηρική Χερσόνησο δεν έχει τέλος, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Κάντιθ, το Λεόν, τη Ζαμόρα, το Ουρένσε και τη Μαδρίτη εν μέσω καύσωνα.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πυρκαγιά, που πλήττει τη φυσική περιοχή Las Médulas ( Yeres), μία περιοχή που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1997. Ταυτόχρονα, η κατάσταση με την πυρκαγιά στο δάσος στο Molezuelas de la Carballeda (Zamora), οδήγησε σε εκκένωση περίπου 850 κατοίκων τεσσάρων χωριών στην Zamora, ενώ προκλήθηκε αναζωπύρωση το απόγευμα της Δευτέρας λόγω των ανέμων.
BURNING NOW: A large wildfire is threatening homes in Tarifa, driven by strong winds and extreme heat. Fire crews are struggling to contain the blaze, and residents are urged to keep windows and doors shut as authorities monitor the evolving situation.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 11, 2025
📍Tarifa, Cádiz, Spain pic.twitter.com/o5VETGJSsL
Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τη Δευτέρα (11/8) στην περιοχή Σιέρα ντε λα Πλάτα (Ταρίφα) ανάγκασε την εκκένωση περισσότερων από 2.000 ανθρώπων από τις παραλίες, τα τουριστικά καταλύματα και τα σπίτια κοντά στην παραλία Ατλαντέρα.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) αναφέρει ότι κάηκαν σχεδόν 120.000 στρέμματα σε λιγότερο από οκτώ μήνες, αριθμός που ήδη υπερβαίνει τα 47.711 εκτάρια, που ανέφερε το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης στην περσινή του έκθεση.
More than 2,200 people have been evacuated from seven towns in León, Spain, because of the threat posed by the Carballeda fire 🔥🔥🔥— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 11, 2025
📍 Castrocalbón, Spainpic.twitter.com/RzR0NpxBVw
