Οι φθηνότεροι και οι ακριβότεροι προμηθευτές ρεύματος του 2025: Τι αποκαλύπτει η ετήσια ανάλυση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
Οι φθηνότεροι και οι ακριβότεροι προμηθευτές ρεύματος του 2025: Τι αποκαλύπτει η ετήσια ανάλυση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
Η κατάταξη αλλάζει ανάλογα με το είδος του τιμολογίου, αποκαλύπτοντας διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Η εικόνα του «φθηνότερου προμηθευτή» στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται πλέον πιο σύνθετη, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η οποία καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάλογα με την κατηγορία του τιμολογίου και το επίπεδο κατανάλωσης.
Η έκθεση αξιολόγησε τη μέση τελική ανταγωνιστική χρέωση των προμηθευτών για το σύνολο του 2025, τόσο για οικιακούς όσο και για μικρούς επαγγελματικούς καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη χρέωση της ενέργειας αλλά και το πάγιο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προμηθευτή δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται συνολικά, αλλά απαιτεί διακριτή εξέταση ανά κατηγορία τιμολογίου, καθώς κάθε εταιρεία ακολουθεί διαφορετική εμπορική και τιμολογιακή στρατηγική.
Συνολικά τόσο στα οικιακά όσο και στα επαγγελματικά τιμολόγια υπάρχει ένα αντίστοιχο μοτίβο διαφοροποίησης της τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών. «Έτσι πάροχοι που εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στα σταθερά τιμολόγια τείνουν σε αρκετές περιπτώσεις να κατατάσσονται υψηλότερα ως προς το κόστος στα κυμαινόμενα ενώ αντίστροφα προμηθευτές μου πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις στα κυμαινόμενα δεν εμφανίζεται κατανάγκη εξίσου ανταγωνιστικοί στα σταθερά».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύγκριση των προϊόντων για έναν οικιακό καταναλωτή με μέση κατανάλωση 330 kWh τον μήνα. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, το κυμαινόμενο Yellow One Home 2 του Ήρωνα κατέγραψε τη χαμηλότερη μηνιαία ανταγωνιστική χρέωση ολόκληρου του 2025, η οποία διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 29,95 ευρώ, αποτελώντας μάλιστα το μοναδικό προϊόν που υποχώρησε κάτω από το όριο των 30 ευρώ.
Ωστόσο, όταν η σύγκριση γίνεται σε ορίζοντα δωδεκαμήνου και μεταξύ των προϊόντων που ήταν διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η εικόνα αλλάζει. Το σταθερό Value Secure 12M της Protergia αναδεικνύεται ως το οικονομικότερο προϊόν της χρονιάς, με συνολική ετήσια ανταγωνιστική χρέωση 510,84 ευρώ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Yellow One Home 2 με διαφορά 27,89 ευρώ. Η ΡΑΑΕΥ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις επιμέρους μηνιαίες διακυμάνσεις που μπορεί να ευνοούν τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα σταθερά προϊόντα προσέφεραν πέρσι σε ετήσια βάση τον πλέον ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής και προβλεψιμότητας για τον μέσο οικιακό καταναλωτή.
Σε επίπεδο συνολικής μέσης τελικής ανταγωνιστικής χρέωσης, για κατανάλωση 330 kWh τον μήνα, οι οικονομικότεροι προμηθευτές ήταν η ΕΛΙΝΟΙΛ με 50,79 ευρώ, η Protergia με 51,09 ευρώ και η ΔΕΗ με 51,82 ευρώ. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μέσες χρεώσεις καταγράφηκαν από τη Solar Energy (69,66 ευρώ), τη Volton (59,86 ευρώ) και την OTE Estate (57,17 ευρώ).
Η συνολική αυτή κατάταξη, όμως, δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα της αγοράς. Όταν η σύγκριση γίνεται ανά κατηγορία τιμολογίου, οι ισορροπίες μεταβάλλονται σημαντικά.
Στα σταθερά τιμολόγια, η ΕΛΙΝΟΙΛ εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση χρέωση με 42,65 ευρώ, ακολουθούμενη από τον Ήρωνα με 43,32 ευρώ και τη Volton με 44,76 ευρώ. Ωστόσο, οι ίδιοι προμηθευτές συγκαταλέγονται μεταξύ των ακριβότερων στα κυμαινόμενα τιμολόγια, όπου η Volton εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέση χρέωση (62,34 ευρώ), ενώ ακολουθούν η ΕΛΙΝΟΙΛ (58,10 ευρώ) και ο Ήρων (58,07 ευρώ).
Αντίστροφη είναι η εικόνα στην περίπτωση της ΔΕΗ. Αν και κατατάσσεται ως η τρίτη ακριβότερη εταιρεία στα σταθερά τιμολόγια, με μέση χρέωση 51,98 ευρώ, στα κυμαινόμενα εμφανίζεται ως η δεύτερη οικονομικότερη, με 51,59 ευρώ. Στα ειδικά τιμολόγια, μάλιστα, αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη εταιρεία, με μέση τελική ανταγωνιστική χρέωση 51,90 ευρώ, ενώ η ΖΕΝΙΘ καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση χρέωση, στα 75,77 ευρώ.
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Η έκθεση αξιολόγησε τη μέση τελική ανταγωνιστική χρέωση των προμηθευτών για το σύνολο του 2025, τόσο για οικιακούς όσο και για μικρούς επαγγελματικούς καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη χρέωση της ενέργειας αλλά και το πάγιο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ανταγωνιστικότητα ενός προμηθευτή δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται συνολικά, αλλά απαιτεί διακριτή εξέταση ανά κατηγορία τιμολογίου, καθώς κάθε εταιρεία ακολουθεί διαφορετική εμπορική και τιμολογιακή στρατηγική.
Συνολικά τόσο στα οικιακά όσο και στα επαγγελματικά τιμολόγια υπάρχει ένα αντίστοιχο μοτίβο διαφοροποίησης της τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών. «Έτσι πάροχοι που εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στα σταθερά τιμολόγια τείνουν σε αρκετές περιπτώσεις να κατατάσσονται υψηλότερα ως προς το κόστος στα κυμαινόμενα ενώ αντίστροφα προμηθευτές μου πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις στα κυμαινόμενα δεν εμφανίζεται κατανάγκη εξίσου ανταγωνιστικοί στα σταθερά».
Άλλο η χαμηλότερη τιμή του μήνα και άλλο το χαμηλότερο κόστος της χρονιάς
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύγκριση των προϊόντων για έναν οικιακό καταναλωτή με μέση κατανάλωση 330 kWh τον μήνα. Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, το κυμαινόμενο Yellow One Home 2 του Ήρωνα κατέγραψε τη χαμηλότερη μηνιαία ανταγωνιστική χρέωση ολόκληρου του 2025, η οποία διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 29,95 ευρώ, αποτελώντας μάλιστα το μοναδικό προϊόν που υποχώρησε κάτω από το όριο των 30 ευρώ.
Ωστόσο, όταν η σύγκριση γίνεται σε ορίζοντα δωδεκαμήνου και μεταξύ των προϊόντων που ήταν διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η εικόνα αλλάζει. Το σταθερό Value Secure 12M της Protergia αναδεικνύεται ως το οικονομικότερο προϊόν της χρονιάς, με συνολική ετήσια ανταγωνιστική χρέωση 510,84 ευρώ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Yellow One Home 2 με διαφορά 27,89 ευρώ. Η ΡΑΑΕΥ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις επιμέρους μηνιαίες διακυμάνσεις που μπορεί να ευνοούν τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα σταθερά προϊόντα προσέφεραν πέρσι σε ετήσια βάση τον πλέον ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής και προβλεψιμότητας για τον μέσο οικιακό καταναλωτή.
Οι ανατροπές στα οικιακά τιμολόγια
Σε επίπεδο συνολικής μέσης τελικής ανταγωνιστικής χρέωσης, για κατανάλωση 330 kWh τον μήνα, οι οικονομικότεροι προμηθευτές ήταν η ΕΛΙΝΟΙΛ με 50,79 ευρώ, η Protergia με 51,09 ευρώ και η ΔΕΗ με 51,82 ευρώ. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μέσες χρεώσεις καταγράφηκαν από τη Solar Energy (69,66 ευρώ), τη Volton (59,86 ευρώ) και την OTE Estate (57,17 ευρώ).
Η συνολική αυτή κατάταξη, όμως, δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα της αγοράς. Όταν η σύγκριση γίνεται ανά κατηγορία τιμολογίου, οι ισορροπίες μεταβάλλονται σημαντικά.
Στα σταθερά τιμολόγια, η ΕΛΙΝΟΙΛ εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση χρέωση με 42,65 ευρώ, ακολουθούμενη από τον Ήρωνα με 43,32 ευρώ και τη Volton με 44,76 ευρώ. Ωστόσο, οι ίδιοι προμηθευτές συγκαταλέγονται μεταξύ των ακριβότερων στα κυμαινόμενα τιμολόγια, όπου η Volton εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέση χρέωση (62,34 ευρώ), ενώ ακολουθούν η ΕΛΙΝΟΙΛ (58,10 ευρώ) και ο Ήρων (58,07 ευρώ).
Αντίστροφη είναι η εικόνα στην περίπτωση της ΔΕΗ. Αν και κατατάσσεται ως η τρίτη ακριβότερη εταιρεία στα σταθερά τιμολόγια, με μέση χρέωση 51,98 ευρώ, στα κυμαινόμενα εμφανίζεται ως η δεύτερη οικονομικότερη, με 51,59 ευρώ. Στα ειδικά τιμολόγια, μάλιστα, αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη εταιρεία, με μέση τελική ανταγωνιστική χρέωση 51,90 ευρώ, ενώ η ΖΕΝΙΘ καταγράφει τη μεγαλύτερη μέση χρέωση, στα 75,77 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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