Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) σε αρκετούς από αυτούς.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Ποσειδώνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου.

Δείτε live την πορεία της κίνησης



Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός


Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κλείσιμο

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης