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Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός
Live η κίνηση στους δρόμους: Ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου - Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/7) σε αρκετούς από αυτούς.
Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Ποσειδώνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου.
Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Ποσειδώνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 14, 2026
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/yl88qrBn6x
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