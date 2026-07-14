Κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή: Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, νεκρός στο Ορμούζ και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Ο Τραμπ απειλεί με νέα σφοδρά πλήγματα το Ιράν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο για συμφωνία - Ειρωνική απάντηση της Τεχεράνης στον Αμερικανό πρόεδρο για τα τέλη που θέλει να επιβάλλει στο Ορμούζ