Παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ Ιράν

Παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν

Ο ίδιος είχε απειλήσει με «σκληρά χτυπήματα» εν μέσω τηε συνεχιζόμενης έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τις αμερικανικές επιθέσεις, ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα πως παραμένει «πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της χώρας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, και παρά την εκ νέου επιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και σε ερώτημα αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Σίγουρα».

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