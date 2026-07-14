Κλιμακώνεται η απειλή για την εμπορική ναυτιλία: Δύο νέα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Κλιμακώνεται η απειλή για την εμπορική ναυτιλία: Δύο νέα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Άγνωστο βλήμα έπληξε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν, ενώ δύο ιρανικοί πύραυλοι cruise χτύπησαν δεύτερο πλοίο - Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή
Δύο σοβαρά περιστατικά με στόχο εμπορικά δεξαμενόπλοια καταγράφηκαν το βράδυ της 13ης Ιουλίου στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Σύμφωνα με δύο διαδοχικές προειδοποιήσεις της EOS Marine, που βασίζονται σε πληροφορίες του UKMTO και των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα περιστατικά αποδίδονται σε πυραυλικές ή επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Qalhat στο Ομάν. Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άγνωστο βλήμα έπληξε τη δεξιά πλευρά του μηχανοστασίου. Παρά το χτύπημα, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερο, ακόμη σοβαρότερο περιστατικό. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα δεξαμενόπλοια Mombasa και Al Balhaf δέχθηκαν επίθεση από δύο ιρανικούς πυραύλους cruise, ενώ διέπλεαν τη νότια λωρίδα ναυσιπλοΐας των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και οκτώ ακόμη μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το πλοίο υπέστη επίσης ζημιές από μεταγενέστερη υποβρύχια έκρηξη που ακολούθησε το πλήγμα, γεγονός που προκαλεί νέα ερωτήματα για τη φύση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.
Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών ως υψηλή και συνιστά σε όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ να διατηρούν αυξημένη οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση σε 24ωρη βάση, να εφαρμόζουν αυστηρά τις οδηγίες BMP, να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές και να παρακολουθούν συνεχώς τις στρατιωτικές και αεροπορικές προειδοποιήσεις.
Τα δύο νέα περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι η απειλή για την εμπορική ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με τα Στενά του Ορμούζ να εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και το κόστος ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή.
Σύμφωνα με δύο διαδοχικές προειδοποιήσεις της EOS Marine, που βασίζονται σε πληροφορίες του UKMTO και των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα περιστατικά αποδίδονται σε πυραυλικές ή επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone), επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου 40 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης Qalhat στο Ομάν. Ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άγνωστο βλήμα έπληξε τη δεξιά πλευρά του μηχανοστασίου. Παρά το χτύπημα, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερο, ακόμη σοβαρότερο περιστατικό. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα δεξαμενόπλοια Mombasa και Al Balhaf δέχθηκαν επίθεση από δύο ιρανικούς πυραύλους cruise, ενώ διέπλεαν τη νότια λωρίδα ναυσιπλοΐας των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και οκτώ ακόμη μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το πλοίο υπέστη επίσης ζημιές από μεταγενέστερη υποβρύχια έκρηξη που ακολούθησε το πλήγμα, γεγονός που προκαλεί νέα ερωτήματα για τη φύση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.
Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών ως υψηλή και συνιστά σε όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ να διατηρούν αυξημένη οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση σε 24ωρη βάση, να εφαρμόζουν αυστηρά τις οδηγίες BMP, να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές και να παρακολουθούν συνεχώς τις στρατιωτικές και αεροπορικές προειδοποιήσεις.
Τα δύο νέα περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι η απειλή για την εμπορική ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με τα Στενά του Ορμούζ να εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και το κόστος ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνου των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή.
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