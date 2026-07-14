Ένας νεκρός από χτύπημα του Ιράν σε δεξαμενόπλοια των Εμιράτων: Τα παραπλάνησαν οι ΗΠΑ και πήραν άλλη διαδρομή, δικαιολογείται η Τεχεράνη

Ξέσπασε πυρκαγιά στα δύο πλοία που τέθηκε υπό έλεγχο - Επιφυλάσσονται να απαντήσουν στο χτύπημα τα ΗΑΕ

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοια της χώρας στα Στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας μέλος του πληρώματος του ενός από αυτά.



«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X.



Η επίθεση είχε αποτέλεσμα «τον θάνατο Ινδού, μέλους του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Mombasa, και τους τραυματισμούς άλλων οκτώ ανθρώπων, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά», συνέχισε η ίδια πηγή.



Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε ότι τα «παράνομα» δεξαμενόπλοια είχαν «εξαπατηθεί από τις ΗΠΑ» ώστε να ακολουθήσουν τη διαδρομή του Ομάν «απενεργοποιώντας τα συστήματα πλοήγησής τους». Ανέφερε επίσης ότι τα δεξαμενόπλοια αγνόησαν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και «χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας».



Οι τραυματίες είναι έξι υπήκοοι Ινδίας και δυο υπήκοοι Ουκρανίας, διευκρίνισε το υπουργείο, προσθέτοντας πως τα τάνκερ υπέστησαν υλικές ζημιές εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν, οι οποίες πλέον τέθηκαν υπό έλεγχο.



Το υπουργείο Άμυνας «καταδίκασε» τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «θρασεία» επίθεση «καταφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής», διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα ανταποδώσει μετά την ιρανική κλιμάκωση.



Η εμπορική ναυτιλία υφίσταται βαρύ πλήγμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή από την 1η Μαρτίου, όταν η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.



Η κίνηση των πλοίων ουσιαστικά δεν ξανάρχισε παρά μετά την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου, όταν τα μέρη ανέφεραν πως θα επιτρεπόταν για 60 ημέρες, ενώ στο μεταξύ θα διαπραγματεύονταν τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως το Ιράν επιμένει πως δεν θα υπάρξει επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση από το στενό ήταν ελεύθερη και δωρεάν, κι απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τη μοναδική ρότα που επιτρέπει να ακολουθούν, κατά μήκος των ακτών του.



Το πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων έχει μετατραπεί σε μεγάλο αγκάθι στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.



Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες πως επιβάλλεται εκ νέου ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο και επίσης πως θα αρχίσει να εφαρμόζεται «άμεσα» από τις ΗΠΑ φόρος διέλευσης, ύψους ίσου με το 20% της αξίας του φορτίου τους, στα πλοία τα οποία διασχίζουν το Ορμούζ.