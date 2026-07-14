Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Προειδοποιήσεις από τον Λούλα: Αν οι ΗΠΑ επιβάλουν τέλος για τα Στενά του Σουέζ, θα μετατραπούν σε πειρατές
Προειδοποιήσεις από τον Λούλα: Αν οι ΗΠΑ επιβάλουν τέλος για τα Στενά του Σουέζ, θα μετατραπούν σε πειρατές
Νωρότερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την επιβολή τέλους ύψους 20% επί της αξίας του φορτίου
Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έκρινε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μετατρέπονταν σε «πειρατές» αν προχωρούσαν στην επιβολή φόρου στα πλοία τα οποία διασχίζουν το στενό του Ορμούζ, όπως προανήγγειλε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».
«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.
«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.
Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να εισπράττουν εν είδει αποζημίωσης για την υπηρεσία που παρέχουν ως «φύλακες» του στενού ποσό ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου κάθε σκάφους που θα το διαπλέει, «άμεσα».
«Σε άλλες εποχές, θα το θεωρούσαμε πειρατεία αυτό», είπε ο Λούλα κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Σάο Καετάνου ντο Σουλ, στην πολιτεία Σάο Πάουλου.
«Οι ΗΠΑ, μεγάλη χώρα που, πιστεύω, πολεμούσαν για πολύ καιρό την πειρατεία, δεν μπορούν σήμερα να συμπεριφέρονται σαν πειρατές», πρόσθεσε.
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