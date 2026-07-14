Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων

Οι επιθέσεις, τονίζει η Ουάσινγκτον, περιορίζουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο «αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία» στα Στενά του Ορμούζ - Απειλές Τραμπ ότι «τη Δευτέρα και την Τρίτη θα τους χτυπήσουμε σκληρά»