Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλοιο των Εμιράτων
Οι επιθέσεις, τονίζει η Ουάσινγκτον, περιορίζουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο «αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία» στα Στενά του Ορμούζ - Απειλές Τραμπ ότι «τη Δευτέρα και την Τρίτη θα τους χτυπήσουμε σκληρά»
Οι πρώτες αναφορές μιλούν για σειρά εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς, τα νησιά Σιρίκ και Κεσμ, σημεία που είχαν χτυπηθεί και τις προηγούμενες ημέρες.
⚡️ US bombing of Iranian Sirik pic.twitter.com/0CHbWqs5EB— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 13, 2026
At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
Το Ιράν απάντησε με τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν.
Πλήγματα του Ιράν σε δεξαμενόπλοιαΑπό την πλευρά του το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ κατά «εχθρικού σκάφους του αμερικανικού εχθρού», άγνωστο όμως με ποιο αποτέλεσμα. Επιπλέον το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB είχε μεταδώσει ότι εξαπολύθηκαν drone κατά βάσης του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, επίσης χωρίς να γίνει σαφές αν χτυπήθηκε ο χώρος.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρουν ότι δύο πετρελαιοφόρα του δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν με πυραύλους κρουζ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ινδού μέλους του πληρώματος στο πετρελαιοφόρο «Mombasa» και τον τραυματισμό άλλων οκτώ. Επλήγη ακόμη το δεξαμενόπλοια «Al Bahiyah». Και στα δύο πλοία ξέσπασε φωτιά.
Το υπουργείο κατήγγειλε την επίθεση, λέγοντας ότι αποτελεί «σοβαρή και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Τα ΗΑΕ διατηρούν κάθε δικαίωμα να ανταποκριθούν σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εδαφών, του λαού και των κατοίκων τους, επισήμανε το υπουργείο.
Τραμπ: «Στο τέλος θα ελέγχουμε τα πάντα»Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και οι δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπσε δημοσιογράφους μετά την έναρξη των επιθέσεων.
Όταν ερωτήθηκε πόσο θα κρατήσει αυτός ο νέος κύκλος επιθέσεων απάντησε ότι «πάει πολύ γρήγορα». Πρόσθεσε ακόμη, σε μια αναφορά στα Στενά του Ορμούζ ότι «"κατεδαφίσαμε" τον στρατό τους, από τους χτυπάμε, στο τέλος νομίζω ότι θα ελέγχουμε τα πάντα».
Q: You told Congress we are back at war with Iran. How long do you expect this to take?— Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2026
TRUMP: Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're attacking them tonight. I think in the end we'll end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/oDTQQqfc1W
«Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό και πρόκειται για αποκλεισμό που αφορά αποκλειστικά το Ιράν», τόνισε ακόμη.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν «θα χτυπηθεί σκληρά» τη Δευτέρα και την Τρίτη.
«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος και αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «μια δοκιμασία» και ότι οι Ιρανοί δεν την τήρησαν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr