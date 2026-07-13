Εφιάλτης για 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα: Της επιτέθηκε 19χρονος Αιγύπτιος και αποπειράθηκε να τη βιάσει

Ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη στις τουαλέτες και την ακινητοποίησε με τη βία, ενώ στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει