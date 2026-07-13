Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη, αγωνιούμε και ελπίζουμε να τα καταφέρει: Συγκλονίζει ο γιατρός για τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

Πώς κατάφεραν να επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν το παιδάκι που νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη





Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, «δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη







«Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει. Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του», ανέφερε.



Τέλος, ευχαρίστησε «όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια», ενώ υπογράμμισε ότι: «όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».



Τον 4χρονο ανέσυρε από την πισίνα ο παππούς του χωρίς τις αισθήσεις του Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες την Κυριακής (12/7) το παιδάκι φέρεται να διέφυγε της επίβλεψης των οικείων του και βρέθηκε μετά από τον παππού του στον πάτο της πισίνας, ο οποίος και το ανέσυρε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του.



Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το 4χρονο αγοράκι διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χρόνο ρεκόρ στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να το επαναφέρουν.



Στη συνέχεια οι γιατροί του νοσοκομείου Καστοριάς το διασωλήνωσαν και με τη συνδρομή περιπολικού της Αστυνομίας έφτασε στις 21:45 το βράδυ στα διόδια Μαλγάρων και στις 22:00 στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός τους και αργότερα θα δουν την εγκεφαλική του λειτουργία.



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«ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Τις δραματικές στιγμές που έζησε χθες το απόγευμα (12/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς , όταν γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδάκι μόλις 4 ετών, το οποίο είχε φτάσει στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση σε πισίνα , περιέγραψε με μία ανάρτησή του στο Facebook ο συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Στάθης Κουλούρης.Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, «δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή:. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ , επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια».Ο κ. Κουλούρης τόνισε πως «διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε "Γέφυρα Ζωής" από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη».«Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι.. Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του», ανέφερε.Τέλος, ευχαρίστησε «όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια», ενώ υπογράμμισε ότι: «όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες την Κυριακής (12/7) το παιδάκι φέρεται να διέφυγε της επίβλεψης των οικείων του και βρέθηκε μετά από τον παππού του στον πάτο της πισίνας, ο οποίος και το ανέσυρε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του.Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το 4χρονο αγοράκι διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χρόνο ρεκόρ στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου οι γιατροί πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και κατάφεραν να το επαναφέρουν.Στη συνέχεια οι γιατροί του νοσοκομείου Καστοριάς το διασωλήνωσαν και με τη συνδρομή περιπολικού της Αστυνομίας έφτασε στις 21:45 το βράδυ στα διόδια Μαλγάρων και στις 22:00 στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να δουν πως θα αντιδράσει ο οργανισμός τους και αργότερα θα δουν την εγκεφαλική του λειτουργία.Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι ήρθε από τη Ρωσία με τη μητέρα του για διακοπές στην Καστοριά.«ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.



Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».