Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ειρωνεύεται τον Τραμπ για το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ
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Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Αμπάς Αραγτσί Στενά του Ορμούζ Στενό του Ορμούζ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ειρωνεύεται τον Τραμπ για το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι» είπε ο  Αμπάς Αραγτσί

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ειρωνεύεται τον Τραμπ για το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

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