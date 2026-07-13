Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ειρωνεύεται τον Τραμπ για το τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι» είπε ο Αμπάς Αραγτσί