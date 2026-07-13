Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
GALA
Ρίκα Διαλυνά Σπύρος Μπιμπίλας Σπίτι Ηράκλειο

Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο

Η ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα

Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες με τη Ρίκα Διαλυνά από το σπίτι της στο Ηράκλειο, δημοσίευσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο ηθοποιός και βουλευτής τη συνάντησε στην Κρήτη, με τους δύο να ποζάρουν στο μπαλκόνι της με φόντο τη θάλασσα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας διαφορετικά στιγμιότυπα με την 94χρονη ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε χαμογελαστή.

Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός έγραψε για τη συνάντησή του με τη Ρίκα Διαλυνά και τη σχέση που τους συνδέει: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».

Δείτε την ανάρτησή του


Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε επισκεφτεί πριν από περίπου έναν χρόνο ξανά τη Ρίκα Διαλυνά στο Ηράκλειο, έπειτα από το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, τον Απρίλιο του 2025. Η ηθοποιός είχε τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, υπέστη ρήξη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να μείνει παράλυτη.
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης