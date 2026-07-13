Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Ρίκα Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο
Η ηθοποιός πόζαρε με φόντο τη θάλασσα
Φωτογραφίες με τη Ρίκα Διαλυνά από το σπίτι της στο Ηράκλειο, δημοσίευσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο ηθοποιός και βουλευτής τη συνάντησε στην Κρήτη, με τους δύο να ποζάρουν στο μπαλκόνι της με φόντο τη θάλασσα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας διαφορετικά στιγμιότυπα με την 94χρονη ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε χαμογελαστή.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός έγραψε για τη συνάντησή του με τη Ρίκα Διαλυνά και τη σχέση που τους συνδέει: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε επισκεφτεί πριν από περίπου έναν χρόνο ξανά τη Ρίκα Διαλυνά στο Ηράκλειο, έπειτα από το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, τον Απρίλιο του 2025. Η ηθοποιός είχε τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, υπέστη ρήξη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να μείνει παράλυτη.
Ο ηθοποιός και βουλευτής τη συνάντησε στην Κρήτη, με τους δύο να ποζάρουν στο μπαλκόνι της με φόντο τη θάλασσα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας διαφορετικά στιγμιότυπα με την 94χρονη ηθοποιό, η οποία εμφανίστηκε χαμογελαστή.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός έγραψε για τη συνάντησή του με τη Ρίκα Διαλυνά και τη σχέση που τους συνδέει: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε επισκεφτεί πριν από περίπου έναν χρόνο ξανά τη Ρίκα Διαλυνά στο Ηράκλειο, έπειτα από το ατύχημα που είχε στο σπίτι της, τον Απρίλιο του 2025. Η ηθοποιός είχε τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη, η οποία, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, υπέστη ρήξη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να μείνει παράλυτη.
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